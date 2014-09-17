Специалисты рассказали, как приморскому дольщику правильно принять новую квартиру

На прошедшей неделе ответственные за строительную отрасль чиновники администрации края сообщили, что проблемные дома на проспекте Острякова и на улице Махалина во Владивостоке сдадут в эксплуатацию в этом году.

В частности, вице-губернатор Приморского края Олег ЕЖОВ устроил выездное совещание, посвященное домам-долгостроям, где удалось выслушать как информацию со стороны дольщиков, так и отчеты строителей. В совещании также приняли участие специалисты инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства, сотрудники сетевых компаний.

Помимо двух вышеназванных домов, мытарства дольщиков которых вроде как подходят к концу, Олег Ежов также встретился с застройщиками и дольщиками других проблемных домов Владивостока. Среди них - дома по улицам Грибоедова, 46, Славянской, 17, Зейской, 10-12, Кипарисовой, 26, Владикавказской, 5. Тут дела также движутся, но менее динамично.

В связи с этим мы решили напомнить читателям некие общие (хотя бы) правила, как нужно принимать новую квартиру или дом у застройщика. Итак, несмотря на существующий ФЗ №214, ваши отношения с застройщиком НИКОГДА не будут складываться идеально.

В тот самый момент, когда вы поставили заветную подпись и внесли деньги... вы перестали для него существовать. И все эти «когда вам будет удобно», «не хотите ли кофейку», «мы очень ответственная компания» остались в прошлом. В следующий раз о вас вспомнят лишь тогда, когда надо будет подписать акт приема-передачи. Но вот заветная дата, указанная в договоре все ближе, вы потираете руки и предчувствуете новоселье, составили кучу планов... умоляю, охолонитесь.

Если компания обещала выдать вам ключи 1 января, то обязательно накидывайте как минимум месяц-два. И не спешите обещать съехать со съемной квартиры или договариваться с ремонтниками и дизайнерами. Да, если вам повезло и вы не вляпались в стройку, которую никто и не планировал завершать, то ближе к дате вам обязательно позвонят и пригласят на просмотр. Ведь застройщик очень заинтересован, чтобы вы приняли квартиру до заветного числа. Иначе по тому же самому ФЗ №214, если очень постараться, нанять хорошего адвоката и поймать птицу счастья, вы имеете гипотетический шанс отсудить у застройщика пени за просрочку. О-о-о-очень гипотетический. Потому как у любого крупного игрока на строительном рынке есть своя толпа умных юристов, которая сделает все, чтобы вы с треском проиграли подобный иск.

Поверьте, компании тоже проще побыстрее доделать ваши метры, чем терпеть упорного «доставальщика», который засылает к ним «проверяльщиков». Если же вы не готовы к борьбе за правое дело - приготовьтесь весьма и весьма долго ждать устранения недоделок.

И сам процесс приема-передачи может затянуться, и могут ожидать сюрпризы в виде неработающих лифтов, да и вообще куча возможных подводных камней.

Стены

Главное условие, которому должны соответствовать стены в помещении, – ровность. Стены обязательно должны быть вертикальны и расположены строго под прямым углом относительно пола. Конструкция монолитных стен допускает величину отклонения в 15 миллиметров, кирпичных – 5. Трещины, размывы, выпуклости – недопустимы.

Потолок

Обязательно необходимо сверить высоту потолка с той, которая указана в документах на квартиру, а также проверить отсутствие протечек. Ровная поверхность, однотонный цвет, отсутствие трещин, пустот и резких перепадов является обязательным условием.

Пол

Поверхность пола обязательно должна быть ровной, лишенной трещин, видимых дефектов, перепадов и пустот.

Отопление

Прочно закрепленные радиаторы и трубы, лишенные каких-либо дефектов – вмятин, выпуклостей, царапин и так далее, должны располагаться в тех местах, которые указаны в проектной документации. При отсутствии батарей, обязательно наличие кронштейнов для крепления.

Вентиляция

Проверку вентиляции выполнить очень просто. Лист тонкой бумаги А4 необходимо приложить к отверстию. В идеале он должен прилипнуть.

Электросеть

Электрощиток должен содержать следующее: счетчик, вводной автомат, устройство защитного отключения, питающие бытовые розетки автоматы.

Водоснабжение

Необходимо открыть все краны и удостовериться в том, что напор одинаково ровный, не прерывающийся. Важным условием является вертикальное или под легким наклоном вытекание струи воды.

Канализация

К тройникам на кухне, в туалете и ванной комнате должно быть легко добраться. Необходимо, чтобы они были крепко закреплены.

Окна, балконы, лоджии

Подоконники должны быть строго горизонтальны, вертикальные грани окон – находиться под прямым углом к подоконникам. Стекла – плотно прилегающие к раме, без трещин, рамы – крепкие, установленные плотно и надежно. Ручки должны работать свободно, легко открываться и закрываться. Откосы – плоские, одинаково разведенные, без разводов и трещин.

Двери

Обязательна строгая вертикальность межкомнатных проемов, которые должны иметь форму прямоугольника. Стоит проверить ширину нижней и верхней частей.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.