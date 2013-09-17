В Приморье есть мощности не только для производства стекла, но хрусталя

Приморские компании, которым для работы необходимо строительное стекло, завозят его сегодня в основном из Китая. Часто не напрямую, а через Корею, что выгоднее при растаможивании поставок. Высокомарочное стекло доставляется из Санкт-Петербурга. Своего крупного промышленного производства стекла ни в Приморье, ни на Дальнем Востоке сегодня нет. Между тем в уже далеком прошлом стройки края снабжались стеклом невысокого качества со стеклозавода г. Райчихинска в Амурской области. В дальнейшем это предприятие пришло в упадок и остановилось. Попытки его реанимации были безуспешны.

Нехватка своего стекольного завода в «обойме» стройиндустрии Приморья в период его бурного строительства особенно беспокоила власти края в середине 80-х. Как отмечает бывший руководитель прежнего главка «Приморкрайстрой» Владимир НЕСКОБЛИНОВ, однажды на бюро крайкома партии ему вместе с начальником управления сельского хозяйства Приморского крайисполкома А.ЗАБАВОЙ было поручено реконструировать Кипарисовский стекольный завод в Надеждинском районе. Интерес сельхозпроизводителей был в том, чтобы наладить производство стеклянной банки, а у строителей - строительного стекла, стеклоблоков и даже небольшого сувенирного производства.

Очередь реконструкции стеклозавода под новое предприятие строительного главка должна была наступить вслед за завершением строительства им Тереховского завода бетонных изделий. И с этой целью даже была сформирована новая дирекция стеклозавода, которую возглавил Анатолий БОРДЮГ. Дирекция прорабатывала проект, было начато строительство жилья для специалистов завода, велась подготовка строительства. Но начать его так и не удалось - власть поменялась, а новой это производство уже не требовалось.

Надо отметить, что планы реконструкции предприятия строились не на пустом месте. Кипарисовский стекольный завод появился в далекое царское время - аж в 1908 году. Находился он тогда в пяти верстах от станции - ближе к сырью, которого, как утверждали стекольщики, здесь до сих пор очень много. Работало тогда на этом предприятии от 600 до 1500 человек, которые выпускали около 2 млн различных изделий в год. В основном - бутылки для спиртного и аптечную посуду. По данным Приморского краевого архива, «в 1916 году заводом выпускались сотни наименований стеклянной продукции: банки различных сортов, бутылки и штофы различной емкости и расцветки; уксусная, минеральная, чернильная и др. посуда; было налажено изготовление ламповых и оконных стекол, хрустальных изделий (по иным данным производство последних двух позиций только готовилось)».

То есть, здесь выпускалось все то, что нам и сегодня надо, и что теперь приходится ввозить из далеких российских регионов или из-за границы, переплачивая за услуги транспорта и за пошлины.

Как отмечают историки, «мастера стекольного производства были выписаны из Европейской России, химические материалы - из ​заграницы, но сырье для завода - песок, известковый камень и огне­упорная глина - были найдены неподалеку от места строительства завода и оказались весьма хорошего качества».

Первыми собственниками Кипарисовского стекольного завода были Гавриил КАШКИН и гражданин из Германии Отто АСМУС. Затем права на завод были приобретены Михаилом ПЬЯНКОВЫМ, который вел этот бизнес совместно со своими братьями. Помимо местных жителей уже тогда здесь активно применялась иностранная рабочая сила - работали корейцы и китайцы. В советское время предприятие было национализировано, долго простаивало, затем - работало, и в конце 50-х было перенесено ближе к железной дороге, где снова работало до износа оборудования и новой остановки производства.

Сегодня существует ошибочное мнение, что Кипарисовский стекольный завод ни на что большее не был способен кроме как на выпуск зеленого бутылочного стекла. Однако образцы былой продукции свидетельствуют об обратном - заводчане работали над качеством и повышали его. И появись у них современное оборудование - сегодня нам не надо было бы ввозить стекло откуда-либо издалека.

И несколько последних десятилетий примерно в километре от станции Кипарисово на трассе, ведущей в дачные массивы вокруг пос. Таежного, памятником прошлой эпохе стоял далеко заметный бетонный корпус Кипарисовского стекольного завода.

В июле 1997 года Кипарисовский стекольный завод Арбитражным судом Приморского края был признан банкротом.

Федеральной целевой программой экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 гг. подпрограммой 18 «Строительный комплекс» была предусмотрена модернизация Кипарисовского стекольного завода с тем, чтобы наладить здесь выпуск другого необходимого для края строительного материала - эффективного утеплителя пенодекор. Освоить капитальные вложения на реконструкции планировалось в два этапа - в 1998-2000 гг. и 2001-2005 гг. Однако и эти планы так и остались на бумаге...

В начале этого лета был начат демонтаж корпуса стеклозавода, на крыше которого уже начали прорастать деревья, а в начале сентября были убраны последние колонны и начата подготовка строительной площадки под некий новый объект. Как свидетельствуют строители, особенно сопротивлялись редевелопменту стекольные печи, которые пришлось убирать. Оказалось, что сделаны они были на совесть - довольно крепко.

Выяснилось, что здесь уже не предполагается какого-либо стекольного производства. Планируется развернуть еще одно предприятие автосервиса. Бывший корпус компании, которая сюда входит, оказался не нужен. А вместо него будет построено что-то из легких конструкций.

Местная потребность в стеклоизделиях постоянна и устойчива. И даже - растущая. Довольно много лет в крае местные производители стройматериалов совместно с «ДальНИИсом» прорабатывают возможности производства перспективных изделий из пеностекла. Опыты были успешны, и, вероятно такое узкоспециализированное производство все-таки появится. Но выпуск стекла в широком ассортименте сегодня отдан на откуп другим регионам.

В настоящее время в Хабаровске реализуется строительство Дальневосточного стеклотарного завода мощностью 50 млн изделий в год. В 2014 году он должен выдать свою первую продукцию. В Новосибирске компанией «Салаватстекло» планируется строительство завода, который удовлетворит стекольные потребности всех российских потребителей восточнее Урала. Ходят большие планы и по реконструкции стекольного завода в Райчихинске с участием китайского капитала.

Можно предположить, что большого «приморского стекла» на местном рынке уже не будет. Хотя возможности были и есть. В августе 1999 г. страну облетела радостная весть, что «Приморье может стать мировым лидером в производстве стекла». Тогда на дальневосточном совещании геологов было заявлено об открытии в Анучинском районе Приморья уникальнейшего для производства стекла месторождения кварцитов, из которых хоть сразу «хрусталь можно лить». Но ни приморского оконного стекла, ни хрусталя как не было, так и нет.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.