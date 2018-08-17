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Русская Рыбопромышленная Компания получила квоты под новый завод
РРПК подписала договор с ФАР о закреплении квот под строительство завода по переработке трески и пикши
10 августа 2018 г., г. Москва - ООО «Русская треска» (совместное предприятие Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК) и Группы компаний «Агама») Федеральное агентство по рыболовству (ФАР) подписали договор о закреплении и предоставлении Компании доли квоты добычи водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства – под строительство берегового рыбоперерабатывающего завода «Русская треска».
Документ подписали генеральный директор РРПК Федор Кирсанов и заместитель руководителя ФАР Петр Савчук.
В соответствии с договором РРПК в партнёрстве с Группой компаний «Агама» построит на Северном рыбохозяйственном бассейне завод по переработке трески и пикши «Русская треска» мощностью более 50 тонн готовой продукции в сутки. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.
«Запуск предприятий, построенных в рамках программы инвестквот, позволит насытить рынок качественной, разнообразной продукцией. Рыба является важным продуктом питания, необходимым для здоровья и долголетия. Поэтому вклад инвесторов в создание современной рыбной индустрии и увеличение потребления рыбы очень важен», – отметил Петр Савчук.
Завод будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием для производства высококачественной продукции – филе и фарша трески и пикши. Общие инвестиции в строительство составят порядка 650-700 млн рублей. После ввода в эксплуатацию завода «Русская треска» (с 2020 года) РРПК получит квоты на добычу более 2,3 тысяч тонн трески и пикши (1,8 тысяч тонн трески и 0,5 тысяч тонн пикши).
«Строительство береговых заводов – важный шаг нашей компании навстречу потребителю, – отметил генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. – Совместно с партнерами мы обеспечиваем полную производственную цепочку от добычи до производства готового продукта высокого качества. Новые перерабатывающие мощности обеспечивают повышение эффективности и маржинальности бизнеса РРПК, новые рабочие места и дополнительные налоговые отчисления в регионе присутствия Компании».
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: РРПК - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными виды рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. Сайт компании: www.russianfishery.ru
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