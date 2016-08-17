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В Приморье привезли и установили два суперкрана
17 Августа 2016, 12:16 | Приморье
На судостроительном заводе "Звезда" в Большом Камне доставили и установили два гигантских крана мощностью 320 тонн, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Эта масштабная операция не осталась незамеченной главным куратором стройки – зам. председателем правительства РФ Дмитрием РОГОЗИНЫМ. Зампред в своем Twitter поздравил заводчан "с важной вехой".
Как уже сообщалось, краны на завод доставила китайская компания China Heavy Industry Corporation Nantong, контракт с которой был подписан 18 марта 2016 года. Также на строительную площадку судостроительного комплекса "Звезда" компанией CHIC будет поставлено уникальное по своим характеристикам оборудование - кран типа "Голиаф" грузоподъемностью 1200 тонн. Кроме того, ОАО "ДВЗ "Звезда" и "Suzhou Dafang Special Vehicle Co. Ltd" подписали контракт на поставку пяти самоходных тяжелых транспортеров, сообщил «Золотому Рогу» источник в руководстве завода.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото Андрея САВИНА.
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Теги: кран завод суперкран Звезда большой камень
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Проходимец Рогозин не со изволили лично Визит на хлеб не намазать Он там где дают на лапу А такое даже очень важное событие можно и по twitter Как плевок в душу