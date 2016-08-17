В Приморье привезли и установили два суперкрана

Как уже сообщалось, краны на завод доставила китайская компания China Heavy Industry Corporation Nantong, контракт с которой был подписан 18 марта 2016 года. Также на строительную площадку судостроительного комплекса "Звезда" компанией CHIC будет поставлено уникальное по своим характеристикам оборудование - кран типа "Голиаф" грузоподъемностью 1200 тонн. Кроме того, ОАО "ДВЗ "Звезда" и "Suzhou Dafang Special Vehicle Co. Ltd" подписали контракт на поставку пяти самоходных тяжелых транспортеров, сообщил «Золотому Рогу» источник в руководстве завода.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото Андрея САВИНА.