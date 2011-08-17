На Находкинском СРЗ осваивают новые технологии для мостов

На Находкинском судоремонтном заводе вступила в строй новая технологическая площадка, предназначенная для укрупнительной сборки панелей мостов через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, сообщила пресс-служба УСК «Мост».

«Для ускорения темпов сборки было принято решение снести старое здание трубопроводного цеха - это один из самых первых заводских цехов, бывший механический, построенный в конце 50-х годов, - рассказал технический директор ОАО «НСРЗ» Сергей УЛЬЯНОВ. - Подготовительные работы к строительству площадки начались 12 мая, а уже 31 июля было полностью закончено ее бетонирование». Как только оба стапеля для сборки панелей будут установлены, строители возведут над ними 2 подвижных ангара. Они укроют стапели от дождя и снега, что позволит собирать металлоконструкции круглосуточно и в любую погоду и ускорить сборку в два раза. По завершении строительства мостов во Владивостоке заводчане получат огромные площадки с современными технологическими линиями, которые позволят производить для заказчиков сборку металлоконструкций любого назначения и конфигураций в кратчайшие сроки.

Как сообщил директор филиала ОАО «УСК МОСТ» во Владивостоке Алексей БАРАНОВ, в настоящий момент на острове Русский ведется подготовка к монтажу десятой по счету 300-тонной панели руслового пролета, собранной на Находкинском судоремонтном заводе. В общей сложности на стапели в Находке и Владивостоке поступило более 15 000 тонн металлоконструкций, изготовленных на заводах в Омске, Кургане и Улан-Удэ.