Носки из Владивостока очаровали международных экспертов

ООО «Компания ЕН» - первый и единственный производитель мужских и женских носков в Приморье - стала победителем Международного конкурса «Лучшие товары и услуги Евразии - ГЕММА», прошедшего этим летом при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском Федеральном округе и под патронажем Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», сообщает РИА PrimaMedia.

Участниками конкурса стали те компании, продукция которых получала высокую оценку в ходе опроса мнения покупателей. Лидеры этого «народного» этапа о своем участии в конкурсе, как правило, не знали.

Из 525 предприятий, победивших в отборочном этапе, звания лауреатов финала удостоились 338 компаний из 26 субъектов Российской Федерации, а также КНР и Республики Казахстан.

«Для нас участие в конкурсе стало неожиданностью, - рассказывает генеральный директор ООО «Компания ЕН» Ирина ЩЕРБИНА. – Просто однажды нам позвонили из оргкомитета конкурса и сообщили, что наша компания признана одной из лучших по итогам опроса мнения покупателей, и запросили образцы продукции для экспертной оценки».

Лабораторные исследования подтвердили высокое качество продукции, и это неудивительно.

«Мы ориентируемся на производство носков высокого качества, поэтому используем только современные технологии и очень серьезно подходим к выбору сырья и оборудования. Фабрика оснащена последними моделями южно-корейских и итальянских производственных линий – это позволяет выпускать продукцию, соответствующую международным стандартам, - говорит Ирина Щербина.

Высокое качество и регулярно обновляющийся ассортимент продукции «Эвернит» по достоинству оценили и приморцы, и жители других регионов Дальнего Востока, где также представлена продукция компании.

«Мы следим за тенденциями рынка, раз в два года обновляем оборудование и стремимся почаще радовать наших покупателей новинками. В результате компании удается сохранять высокую конкурентоспособность».