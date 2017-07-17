Рыбопродукция становится все более недоступной для приморцев

Даже данные госстатистики неумолимо констатируют, что определение Приморья как "рыбного края" все больше звучит, скорее, как насмешка. Или, если хотите, издевательство над приморцами

В свое время в Приморье был создан самый крупный в системе рыбной промышленности страны рыбохозяйственный комплекс (РХК). Несмотря на экономические трудности, он продолжает оставаться таковым не только в Дальневосточном регионе, но и в Российской Федерации, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Рыбный комплекс края производит 18% всей рыбной продукции страны и 30% - Дальневосточного региона. Вклад Приморья в производство рыбной продукции России рассматривается с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности не только края, но и всей страны.

Удовлетворение потребностей людей в продуктах питания можно оценить по четырем критериям: физическая доступность для потребителя; экономическая доступность продуктов питания; безопасность, а также качество питания.

Поскольку статистика позволяет охарактеризовать физическую и экономическую доступность продуктов питания, рассмотрим эти два фактора.

Физическая доступность рыбных продуктов

В 2016 году в РФ произведено рыбы и продуктов рыбных 3,9 млн тонн, 58,5% этого объема приходится на предприятия Дальневосточного федерального округа.

В Приморском крае производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в 2016 году достигло почти 699 тыс. тонн и увеличилось по сравнению с 2015 годом на 10%. При этом 699 тыс. тонн – это 30% производства рыбы в ДФО и 18% - в России. В ДФО по производству рыбных продуктов Приморский край незначительно уступает только Камчатскому краю - 31%. Показатели Сахалинской области - 24%, Хабаровского края – 13%.

Более половины всего производства рыбы и рыбных продуктов в Приморье (53%) приходится на мороженую рыбу (кроме сельди). Сельдь всех видов обработки - 24%, консервы и пресервы - 7%.

Для оценки состояния продовольственной безопасности важно определить удельный вес отечественной рыбопродукции в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка. Пороговое значение по рыбе и рыбопродуктам должно составлять не менее 80% (Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждена Приказом Президента от 30.01.2010 №120).

К сожалению, Росстат с 2013 года не разрабатывает баланс ресурсов и использования рыбы и рыбопродуктов по субъектам, поэтому оценить этот показатель по Приморскому краю невозможно. Однозначно можно утверждать, что в крае производится рыбных продуктов в 16 раз больше, чем необходимо для рационального потребления (22 кг), но большинство этой рыбы уходит на экспорт.

В 2016 году, по данным таможенной статистики ДВТУ, экспорт рыбы и морепродуктов в стоимостном выражении составил $945 млн и увеличился по сравнению с прошлым годом на 6,7%. В натуральном выражении это 570 тыс. тонн (на 7,6%). Проданные за рубеж рыба и морепродукты составили 38% всего объема экспортируемой продукции из Приморского края и 93% экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства.

Основными торговыми партнерами по-прежнему остаются страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай занимает 42% в стоимостном объеме экспорта, Республика Корея - 25%.

Лидирующие позиции в структуре экспорта уже много лет занимают рыба свежая и мороженая - 63% в стоимостном объеме экспорта рыбы в 2016 году, ракообразные - 15%, филе рыбное –10%.

Объем экспорта рыбы и морепродуктов в 2016 году по ДФО составил $2419 млн и вырос по сравнению с прошлым годом на 4%. На Приморский край приходится 39% этого объема, на Сахалинскую область – 26%, на Камчатский край – 22%, на Хабаровский край – 9,6%.

Импорт рыбы и морепродуктов в 2016 году составил $63 млн и увеличился по сравнению с 2015 годом на 8,4%. Основу импорта составили рыба свежая и мороженая (52%) и готовые и консервированные продукты из рыбы (15% стоимостного объема импорта).

Импортировалась продукция в основном из Китая (77% стоимостного объема), Японии (9%) и КНДР (4,5%).

В 2016-м, как и в предыдущие годы, сохранилось значительное превышение объемов экспорта рыбы и морепродуктов над импортом (в 18,6 раза в натуральном выражении и в 15,1 раза в стоимостном выражении).

Экономическая доступность рыбных продуктов

Чтобы обеспечить экономическую доступность продуктов питания, необходимо иметь достойные доходы. Среднедушевые доходы жителей Приморья в 2016 году, по предварительной оценке, сократились на 8% и составили 32 560 руб. в месяц.

На свои среднедушевые доходы приморцы в 2016 году могли купить 237 кг мороженой рыбы (самого популярного рыбного продукта в РФ), и это на 55 кг больше, чем мог себе позволить среднестатистический россиянин.

В то же время на покупательную способность денежных доходов в 2015-2016 годах значительное влияние оказала экономическая ситуация в стране, поэтому жители края, как и россияне в целом, в 2016 году могли купить мороженой рыбы на 25% меньше, чем в 2014 году.

Немаловажное значение для доступности рыбных продуктов для широкого круга потребителей имеют цены на продукцию, тем самым обеспечивая продовольственную безопасность.

Но они росли быстрее, чем доходы населения. Так, потребительские цены на рыбную продукцию в 2016 году к уровню 2010 года в Приморском крае увеличились в 1,8 раза, а доходы населения – всего на 13,5%.

Потребительские цены на рыбную продукцию в этот период показывали более высокий рост, чем цены на все продукты питания, и составили 180% против 159%. Быстрее всего цены росли на рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород) – в 2 раза. Рыба мороженая неразделанная, консервы рыбные натуральные, икра лососевых пород в среднем подорожали в 1,9 раза.

Потребительские цены значительно превышают цены производителей. Причем, чем более востребован товар у потребителей, тем больше разрыв в ценах. В Приморском крае стоимость рыбы мороженой неразделанной выше цен производителей в 2,8 раза, сельди соленой - в 2 раза, консервов натуральных и в масле - в 1,7 раза.

В России сохраняется та же тенденция, только разрыв между потребительскими ценами и ценами производителей несколько меньше (за исключением рыбных консервов) и составляет 2,4 раза, 1,6 раза и 1,9 раза соответственно.

Потребление рыбных продуктов

Согласно рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, россияне должны употреблять в год не менее 22 кг рыбных продуктов (Приказ Минздрава Российской Федерации от 19.08.2016 №614).

По данным обследования бюджетов домашних хозяйств, в 2016 году приморцы съели 60 тыс. тонн рыбных продуктов, или в расчете на душу населения - 32 кг в год (на 11% меньше, чем в 2015 г.). В среднем жители края потребляют рыбопродукции на 3-5 кг больше, чем дальневосточники, и на 10-12 кг больше, чем среднестатистический россиянин.

В 2016 году потребительские расходы приморских семей на рыбные продукты питания сократились на 19% и составили 395 рублей в среднем на одного члена домохозяйства в месяц. На рыбопродукты семьи потратили 2,1% своих расходов.

Наибольшим спросом у населения пользуются рыба и морепродукты замороженные. На них приходится 70% в структуре потребления. На рыбу и морепродукты соленые, копченые – 16,5%, на консервы – 7%, на рыбные полуфабрикаты и готовые изделия - около 4%.

Примечательно, что расходы городских жителей на рыбопродукты в 1,6 раза превышали расходы сельских. Так, горожане тратили в среднем в месяц на одного члена домохозяйства 433 рубля, в сельской глубинке – всего 269 рублей.

В домохозяйствах с наиболее высоким уровнем доходов расходы на рыбу и рыбные продукты в 3,5 раза были выше наименее обеспеченных.

В Приморском крае потребление рыбы выше необходимых 22 кг на 10 кг, или 43%. Но сравнение с предыдущими годами показывает значительное снижение среднедушевого потребления приморцами рыбных продуктов. Так, в 1990 году этот показатель составлял 52 кг (снижение в 1,6 раза).