В Приморье построят крупное предприятие

Компания «НК ЛОТОС» построит крупный тепличный комплекс в Михайловском районе. Валовый сбор составит до 25 тысяч тонн овощей в год, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, строительство будет осуществляться в три этапа – по 10 тысяч гектаров теплиц ежегодно. Запуск первого этапа запланирован на четвертый квартал 2019 года.

«В течение трех лет предполагается построить тепличный комплекс с валовым сбором до 25 тысяч тонн овощей в год. Объем частных инвестиций составит более 4,5 миллиарда рублей», – отметил директор департамента Андрей Бронц.

Комплекс «Дальневосточные теплицы» будет располагать всей необходимой инфраструктурой – складами, лабораторией, транспортно-логистическим центром. Круглый год здесь будут выращивать экологически чистую продукцию – томаты, огурцы, зелень и салат. В перспективе развития компания планирует выращивать цветочную продукцию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.