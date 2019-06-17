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В Приморье построят крупное предприятие
Компания «НК ЛОТОС» построит крупный тепличный комплекс в Михайловском районе. Валовый сбор составит до 25 тысяч тонн овощей в год, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, строительство будет осуществляться в три этапа – по 10 тысяч гектаров теплиц ежегодно. Запуск первого этапа запланирован на четвертый квартал 2019 года.
«В течение трех лет предполагается построить тепличный комплекс с валовым сбором до 25 тысяч тонн овощей в год. Объем частных инвестиций составит более 4,5 миллиарда рублей», – отметил директор департамента Андрей Бронц.
Комплекс «Дальневосточные теплицы» будет располагать всей необходимой инфраструктурой – складами, лабораторией, транспортно-логистическим центром. Круглый год здесь будут выращивать экологически чистую продукцию – томаты, огурцы, зелень и салат. В перспективе развития компания планирует выращивать цветочную продукцию.
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