В Вене отметили приморский проект

Соломенный дом, строительство, которого завершается в Надеждинском районе, заслужил диплом Energy Globe National Award. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Из столицы Австрии Вены пришло сообщение, что в минувшее воскресенье, в «День Земли», в международном конкурсе ENERGY GLOBE Award, за национальный вклад в устойчивое развитие Земли дипломом конкурса, по сути Национальным архитектурно-экологическим Оскаром, был отмечен проект интернационального коллектива проектировщиков, на основе которого сейчас завершается строительство «соломенного индивидуального дома» в Надеждинском районе Приморского края.

Проект этого дома выполнили приморцы Павел КАЗАНЦЕВ, Анна ЛЯШКО, Владимир КАЗАНЦЕВ, а разработку конструкций дома и шеф-монтаж курировали специалисты компании «ЭкоКокон» из Вильнюса Домантас СУРКИС, Аудрис КРУЦИУС и Мариус ТАРВИДАС. Основным стеновым материалом этого дома стали панели из прессованной соломы, обработанной особым способом. В сочетании с другими технологиями пассивного дома новая постройка показала высокие характеристики энергосбережения. Она на сегодня уникальна не только для Приморья, но и в целом для России.

Стоит отметить, что в этом году в международном конкурсе Energy Globe Award приняли участие 1 700 конкурсантов из 177 стран мира. В его проведении сотрудничают такие международные организации, как ЮНЕСКО, ЮНЕП и другие.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото из архива.