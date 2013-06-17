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В Приморском крае с 1 июля изменится тариф на электроэнергию для населения

17 Июня 2013, 13:10 | Приморье

Для корректного расчета электроэнергии, потребленной по тарифу, действующему до 1 июля, «Дальэнергосбыт» рекомендует потребителям - физическим лицам сообщить показания электросчётчиков на конец текущего месяца не позднее 1 июля.

С 1 июля согласно постановлению №82/6 от 18 декабря 2012 года Департамента по тарифам администрации Приморского края изменится тариф на электроэнергию для населения. Документ предусматривает дифференциацию тарифов для жителей городских и сельских населенных пунктов.

Согласно данному Постановлению одноставочный (суточный) тариф для граждан, проживающих в городских населенных пунктах и поселках городского типа, составит 2,224 рубля за киловатт-час. Для потребителей, имеющих двухтарифные приборы учета, дневной тариф установлен в размере 2,326 рубля за киловатт-час, ночной – 0,846 рубля за киловатт-час.

Для жителей сельских населенных пунктов одноставочный (суточный) тариф с 1 июля составит 1,942 рубля за киловатт-час. Владельцы двухтарифных счетчиков будут рассчитываться за дневное электропотребление по 2,022 рубля за киловатт-час и за ночное – по 0,735 рубля за киловатт-час.

В связи с этим для корректного расчета электроэнергии, потребленной по тарифу, действующему до 1 июля, «Дальэнергосбыт» рекомендует потребителям - физическим лицам сообщить показания электросчётчиков на конец текущего месяца не позднее 1 июля. Сделать это можно по телефону Единого информационного центра ОАО «ДЭК» 8-800-333-0-444, в абонентском пункте отделения «Дальэнергосбыта» по месту жительства или с помощью «Личного кабинета», специальной формы на сайте энергокомпании (www.dvec.ru) без предварительной регистрации, а также по телефонам обслуживающих агентов,  указанным в квитанциях, и с помощью SMS-сервиса +7-924-234-4000 в формате: номер лицевого счета, пробел, номер счетчика, пробел, показания, сообщает пресс-служба «Дальэнергосбыта» - филиала ОАО «ДЭК».

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

 

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Теги: электроэнергия  тарифы 



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Комментарии

  • твари13:42, 17.06.2013#

    Нецензурная брань. Личные оскорбления в любом виде.

  • Lacosta14:22, 17.06.2013#

    Во всем виноват Рыжий, когда разделил РАО ЕС на кучу мелких княжеств. Очень хороший менеджер. Предлагаю вообще отрезаться от электроэнергии и поставить солнечные батареи. Интересно после этого начнут брать налог за солнце?

  • Псевдоним08:18, 18.06.2013#

    Не выгодно. Окупаемость этих батареек - лет 30. Это без учета текущего/капитального ремонта, модернизации, профилактических работ в процессе эксплуатации и т. п. А так - идея конечно же красивая: экологический дом, энергонезависимость. . .

  • Псевдоним12:23, 18.06.2013#

    Не гони, при нормальном проектировании окупается в течении 3 лет полностью

  • Неедрос09:18, 18.06.2013#

    Голосуйте ЗА Едрилл и будет еще веселее!

  • тсж "САФИТ"01:50, 13.08.2013#

    Устанавливайте 2 тарифные счетчики, на дом, и расчитывайтесь по ним. И ВЫ просто офигеете сколько Вы переплачиваете. Поверьте, учитесь считать.

  • тсж "САФИТ"01:51, 13.08.2013#

    Многоквартирный дом спасет только солнце. Проверено.

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