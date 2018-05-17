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Монголия построит новый порт в Приморском крае
По данным Деловой газеты «Золотой Рог», терминал может разместиться в порту Зарубино
Монголия планирует построить транспортно-логистический терминал в Приморском крае для экспорта своей продукции в Азию, сообщила заместитель министра иностранных дел Батмунх БАТЦЭЦЭГ на встрече с врио губернатора Приморья Андреем ТАРАСЕНКО.
По данным Деловой газеты «Золотой Рог», терминал может разместиться в порту Зарубино, переваливать предполагается уголь и сельхозпродукцию. В настоящее время интерес к развитию собственных портовых мощностей в Приморье проявляет Южная Корея.
«Сейчас мы экспортируем товары в основном в Китай, но хотим получить доступ к морю, чтобы выйти на третьи рынки. Нам нужна ваша поддержка в поиске морского порта для организации пилотных перевозок, а также в подборе земельного участка для строительства нового терминала», – сказала представитель монгольского МИД, слова которой приводит пресс-служба администрации Приморья.
Андрей Тарасенко отметил, что Приморский край готов к сотрудничеству с Монголией и предложил протестировать грузовые перевозки на одном из незагруженных портов Приморья.
Досье Деловой газеты "Золотой Рог": по итогам 2017 года объем товарооборота региона с Монголией составил $13,7 млн, что не превышает 0,1% всего внешнеторгового оборота региона. Из Приморья в Монголию экспортировались машины, оборудование и их части, краски и лаки, нефть и нефтепродукты, кукуруза и рис. Импорт не осуществлялся.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото с сайта kulturologia.ru
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