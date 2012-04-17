Владельцы опасных объектов в Приморье со страхованием не торопятся

С 1 января 2012 г. вступил в силу закон об обязательном страховании ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОС ОПО).

Но первые итоги, подведенные Национальным союзом страховщиков ответственности, показали, что заключать договоры страхования владельцы опасных объектов не торопятся. Мы попросили прокомментировать ситуацию руководителя филиала компании РОСГОССТРАХ в Приморском крае Дмитрия Мельника.

- Дмитрий Николаевич, сколько объектов на сегодняшний день зарегистрировано в Приморском крае, и насколько активно их владельцы заключают договоры страхования?

- Согласно статистике Ростехнадзора, на сегодня в Приморском крае зарегистрировано порядка 1 500 предприятий, имеющих опасные объекты. На 1 апреля застрахованными оказались порядка трети объектов. В том числе это связано и с тем, что владельцы ОПО столкнулись с рядом проблем, связанных с пробелами и шероховатостями законодательства. Мы встречаемся с руководителями предприятий, разъясняем, помогаем разобраться в нюансах закона, поэтому, думаю, в скором времени все, кто еще не успел заключить договоры, сделают это. Не думаю, что среди владельцев предприятий есть враги самим себе, ведь дело даже не в штрафах, которые, кстати, для большинства предприятий составляют гораздо большую сумму, чем та страховая премия, что им необходимо будет заплатить по договору страхования.

- А сколько сейчас составляют штрафы для тех, кто не застраховал опасные объекты?

- Для должностных лиц размер штрафа составляет от 15 до 20 тыс. руб., для юрлиц - от 300 до 500 тыс. руб. В отдельных случаях предприятие даже может быть остановлено. Тогда как средняя страховая премия по договору составляет порядка 43 тыс. рублей. Но дело, как я уже сказал, даже не в этом. Если на предприятии произошла авария, но его ответственность не была застрахована, затраты на выплаты потерпевшим в размере, установленном действующим законодательством, в конечном итоге все равно лягут на плечи владельца. Поскольку, после того, как НССО произведет компенсационную выплату из гарантийного фонда, он предъявит владельцу ОПО регресс. И, учитывая, что в соответствии с законом №225-ФЗ лимит выплат потерпевшим существенно вырос, при крупной аварии выплаты вкупе, со штрафами могут просто разорить предприятие.

Стоить отметить, что только за первый квартал уже произошло 76 событий, которые имеют признаки страхового случая в рамках этого вида страхования. В результате этих событий погибли 60 человек, был причинен вред здоровью 72 человек, имуществу 85 человек был причинен ущерб, а в 7 авариях были нарушены условия жизнедеятельности людей и требовалось их переселение. И только в четырех случаях из указанных владельцы опасных объектов успели заключить договоры ОС ОПО.

Поэтому я все же советую владельцам предприятий взвесить все риски и возможности своего бюджета и, не откладывая, обратиться в страховую компанию. Учитывая состояние основных фондов наших предприятий и статистику аварийности, не стоит взваливать на себя все риски – для этого есть страховые компании.

Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».