"Строительная неделя-2014" пройдет в Приморье в апреле

С 23 по 25 апреля в Приморье пройдет «Строительная неделя-2014».

Как сообщили в департаменте градостроительства Приморского края, в эти дни состоится сразу несколько специализированных мероприятий. Это 21-ая строительная выставка «Город 2014» и 16-й краевой смотр-конкурс лучших архитектурных произведений «Зодчество Приморья».

Также в рамках «Строительной недели» пройдет ряд дискуссий, конференций и семинаров. Специалисты обсудят перспективы жилищного строительства в Приморье, а также реализацию краевого закона «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства».

ZRPRESS.RU, Владивосток.