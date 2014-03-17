Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
"Строительная неделя-2014" пройдет в Приморье в апреле
17 Марта 2014, 10:15 | Приморье
С 23 по 25 апреля в Приморье пройдет «Строительная неделя-2014».
Как сообщили в департаменте градостроительства Приморского края, в эти дни состоится сразу несколько специализированных мероприятий. Это 21-ая строительная выставка «Город 2014» и 16-й краевой смотр-конкурс лучших архитектурных произведений «Зодчество Приморья».
Также в рамках «Строительной недели» пройдет ряд дискуссий, конференций и семинаров. Специалисты обсудят перспективы жилищного строительства в Приморье, а также реализацию краевого закона «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства».
ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Изменения на строительном рынке Приморского края
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Жилье в Приморье смывает ипотекой
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Строительные компании игнорируют запросы 70% населения Приморья
- Куда двигаться строителям Приморья дальше
- Приморцы стали все чаще выбирать отдельные дома и коттеджи
- В Свободном порту Владивосток нашли большой пустырь
- Еще четыре долгостроя сдадут в Приморье в этом году
Новости раздела
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Во Владивостоке продолжается подача тепла в квартиры горожан
- Приморский бренд "В-Лазер" исчезнет с рынка
- Какими критериями нужно руководствоваться, чтобы приобрести прочный линолеум
- Рожденный в ДФО летать не может
- Изменения на строительном рынке Приморского края
- Группа ННК объяснила колебание цен на своих АЗС
- Курортный сбор ударит в Приморье по самым незащищенным и окончательно уничтожит местные здравницы
- Во Владивостоке начал работать первый терминал с технологией распознавания личности
- АЗС в Тернее продолжит свою работу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Страна утренней наглости
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Основатель "В-Лазера" распродает бизнес-империю
- Ледовой арене во Владивостоке вернут имя Фетисова
- Авиакомпания "Аврора" улетит с Сахалина во Владивосток
Loading...