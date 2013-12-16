Цены на жилье в г. Арсеньеве Приморского края поднялись на 10 %

По данным арсеньевского ООО «Ваш дом», активность покупателей на рынке жилья идет волнами: то густо, то пусто. На завод «Прогресс» требуется около 2 тыс. рабочих рук, но цены на рынке жилья поднялись всего на 10% с начала года.

Фирм, специализирующихся на малоэтажном строительстве нет, предприниматели строят жилье сами для себя. Но основные сделки – по квартирам на вторичном рынке. Дом с удобствами 100 квадратов стоит около 4 млн руб. Дешевле купить квартиру на вторичном рынке. В среднем двухкомнатная квартира новой планировки стоит 2-2,3 млн руб. Есть дома дешевле, но без удобств.

По оценке риэлторов дальнегорского ИП «100 квадратов», на рынке жилья – полное затишье, ни одной квартиры не продано за 2 месяца. Активность была до августа. Цены с начала года поднялись на 300-400 тыс. руб. летом, потом снова опустились к зиме. Двушка новой планировки в центре Дальнегорска стоит от 800 тыс. до 1,2 млн руб. С альтернативным отоплением – на 200 тыс. руб. дороже. В Дальнегорске будут строить 4 трехэтажных дома в Горелом, на ул. Хангина в рамках программы под расселение из аварийных домов. Но кардинально ситуацию на рынке жилья это не изменит.

Как отметили в Кавалеровском центре регистрации недвижимости, в Кавалерово продают и покупают мало жилья. Денег ни у кого нет. Ничего пока не строится. Средняя стоимость двушки новой планировки – от 800 тыс. до 1, 4 млн руб. Сиротам выдают сертификаты на 1,4 млн руб., и они берут квартиры на вторичном рынке.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.