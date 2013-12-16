Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Цены на жилье в г. Арсеньеве Приморского края поднялись на 10 %
По данным арсеньевского ООО «Ваш дом», активность покупателей на рынке жилья идет волнами: то густо, то пусто. На завод «Прогресс» требуется около 2 тыс. рабочих рук, но цены на рынке жилья поднялись всего на 10% с начала года.
Фирм, специализирующихся на малоэтажном строительстве нет, предприниматели строят жилье сами для себя. Но основные сделки – по квартирам на вторичном рынке. Дом с удобствами 100 квадратов стоит около 4 млн руб. Дешевле купить квартиру на вторичном рынке. В среднем двухкомнатная квартира новой планировки стоит 2-2,3 млн руб. Есть дома дешевле, но без удобств.
По оценке риэлторов дальнегорского ИП «100 квадратов», на рынке жилья – полное затишье, ни одной квартиры не продано за 2 месяца. Активность была до августа. Цены с начала года поднялись на 300-400 тыс. руб. летом, потом снова опустились к зиме. Двушка новой планировки в центре Дальнегорска стоит от 800 тыс. до 1,2 млн руб. С альтернативным отоплением – на 200 тыс. руб. дороже. В Дальнегорске будут строить 4 трехэтажных дома в Горелом, на ул. Хангина в рамках программы под расселение из аварийных домов. Но кардинально ситуацию на рынке жилья это не изменит.
Как отметили в Кавалеровском центре регистрации недвижимости, в Кавалерово продают и покупают мало жилья. Денег ни у кого нет. Ничего пока не строится. Средняя стоимость двушки новой планировки – от 800 тыс. до 1, 4 млн руб. Сиротам выдают сертификаты на 1,4 млн руб., и они берут квартиры на вторичном рынке.
Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье жилье ветшает быстрее, чем расселяется
- Изменения на строительном рынке Приморского края
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Жилье в Приморье смывает ипотекой
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Строительные компании игнорируют запросы 70% населения Приморья
- Куда двигаться строителям Приморья дальше
- Приморцы стали все чаще выбирать отдельные дома и коттеджи
- В Свободном порту Владивосток нашли большой пустырь
Новости раздела
- "Приморская рыба" стала доступной на всей территории края
- Компании ННК и Роснефть, как и обещали, сдерживают цены на топливо в Приморье
- В Кавалерово открылся первый супермаркет
- В Приморье жилье ветшает быстрее, чем расселяется
- "Приморская рыба" хорошо прижилась в крае
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- В Артеме откроют "аэропорт" для морских деликатесов
- Китай открыл границы для российских курицы и молока
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Во Владивостоке продолжается подача тепла в квартиры горожан
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья
- Строительство международного моста через Амур по обеим сторонам границы идет по графику
- Приморье поощрят за самые высокие темпы экономического роста
- Золотодобывающее предприятие на месторождении "Полянка" будет самым крупным в Хабаровском крае
- Новый резидент Cвободного порта Владивосток займется разведением лосося на Сахалине
- Путин назначил на Дальнем Востоке нового врио губернатора
>> продают и покупают мало жилья. Денег ни у кого нет. Удивительно! Неужели!