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Жилищное строительство в Приморье рухнуло на 40%
Денег нет не у застройщиков ни у жителей края
В крае за счёт всех источников финансирования в январе-сентябре 2017 года сдано в эксплуатацию 3452 квартира общей площадью 244 тыс. м2 на 18% меньше, чем за 9 месяцев 2016 года. В краевом центре построено 57.2 тыс. м2 жилых домов, на 39% меньше соответствующего периода прошлого года.
В общем вводе жилья 48% (117.4 тыс. м2) составляют жилые дома, введённые индивидуальными застройщиками. Ввод жилья населением по сравнению с прошлым годом снизился на 14%.
В сельской местности сдано 55.6 тыс. м2 жилья (23% введённого жилья по краю), на 3% больше, чем в январе-сентябре 2016 года. Из него 76% жилья введено индивидуальными застройщиками.
Ввод жилья осуществлён во всех городах и районах края (кроме Дальнереченского и Кировского). Рост ввода жилья отмечен в Ольгинском, Пожарском, Шкотовском, Пограничном, Надеждинском и Октябрьском районах, а также в городах: Дальнегорск, Большой Камень, Партизанск, Дальнереченск и Арсеньев. В остальных муниципальных образованиях края ввод жилья сни¬зился по сравнению с январём-сентябрем прошлого года.
Из общей площади введённых домов на Уссурийск приходится 24% жилья, Владивосток – 23, Надеждинский район – 11, Артем – 13 и Находку – 7%.
Средняя площадь одной квартиры, введенной в январе-сентябре 2017 года, составила по краю 70.7 м2 (в том числе построенной организациями – 49.1 м2, населением – 134.1 м2).
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