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Импортозамещение в Приморье подвело мясо и зерно

16 Октября 2015, 14:32 | Приморье

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями за январь-сентябрь 2015 года составил 22154.7 млн. рублей, что на 10% меньше соответствующего периода прошлого года, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Приморскстат. На сокращение производства сельскохозяйственной продукции повлияло снижение сбора сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств и производства мяса.

 В хозяйствах всех категорий увеличилось производство яиц на 15%, молока - на 5%, при снижении производства мяса на 9%.

Поголовье свиней возросло на 35%, овец и коз - на 13, крупного рогатого скота на 1, коров - на 2%, птицы - снизилось на 4%. Основными производителями молока остаются личные подсобные хозяйства населения (57%), мяса и яиц - сельскохозяйственные организации (76 и 73% соответственно).

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 5% общекраевого объема мяса и 15% молока.

В сельскохозяйственных организациях производство мяса возросло в 13 городах и районах из 24, молока - в 13 из 21, на их долю приходится, соответственно, 19% и 69% объемов края.

В сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено, в среднем, по 4366 кг молока (на 16% больше января-сентября 2014 года), в расчете на одну курицу-несушку получено по 207 яиц (на 7% ниже уровня прошлого года).

Сельскохозяйственными организациями реализовано 183.9 тыс. ц скота и птицы в живом весе, 257.5 - молока, 676.1 - зерновых культур, 417.5 - сои, 86.5 - картофеля, 268.5 тыс. ц овощей, 154.2 млн. шт. яиц.

По сравнению с январем-сентябрем прошлого года возросла реализация зерновых и зернобобовых культур, сои, картофеля, молока, яиц, снизилась реализация овощей, скота и птицы, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сельское хозяйство  фермер  молоко  мясо  импортозамещение  зерно  яйца  агропром 



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