Земельный вопрос усложняет реализацию инвестпроектов в сельском хозяйстве Приморья

Идея кластера, правда соевого, уже звучала несколько лет тому назад, но до реализации проекта тогда дело так и не дошло. Сегодня же в духе заданного не так давно нового тренда - кластерной политики - в понятие «агропромышленный кластер» в Приморье попали крупные проекты с «мощной инновационной составляющей». Предполагается, что до 2020 года в крае будет реализовано порядка 30 проектов в области сельского хозяйства и еще 2 в области пищевой промышленности. Сумма планируемых инвестиций составит около 55 млрд рублей. По меньшей мере у трети из этих 32 проектов начало реализации приходится на 2013 год.

«Следует отметить, что часть проектов носит комплексный характер и включает как производство сельскохозяйственной продукции, так и ее переработку, - говорит директор Агентства по привлечению инвестиций в Приморский край Андрей АКСЕНОВ. - На настоящий момент агропромышленный комплекс представлен 8-ю инвестиционными проектами. И наша задача заключается в минимизации различных препятствий, которые влияют на инвестиционную привлекательность региона. Например, наше Агентство и организаторы проекта «Строительство группы свинокомплексов общей мощностью 500 тыс. голов в год, включая организацию сопутствующих производств» совместно c департаментом сельского хозяйства и продовольствия и департаментом земельных и имущественных отношений ведут активную работу по выделению земель для создания кормовой базы, а для проекта «Модернизация завода по производству сахара ООО «Приморский сахар» - в выделении земель для выращивания свеклы».

Земельный вопрос остается едва ли не самым сложным для реализации инвестпроектов в области сельского хозяйства в регионе. Пока региональные чиновники ищут инвесторов за рубежом, местные хозяйства сталкиваются зачастую с небывалыми до наших дней трудностями, связанными с недоступностью земли для своих проектов. Особенно незащищенными являются небольшие фермерские хозяйства. Даже если не принимать во внимание факты мошенничества по отношению к фермерам на конкурсах по продаже участков земли для сельхозпроизводства, то выиграть этот самый абсолютно легальный конкурс у иностранного предприятия нашим фермерам удается далеко не всегда. В конкурсе, где все решают деньги, наш фермер зачастую остается без земли. Именно поэтому сельхозпредприятия ждут от администрации региона скорее не решения вопросов партнерства с банками, а условий, обеспечивающих им преимущества в землепользовании перед иностранцами и теми латифундистами, которые держат землю для продажи или сдачи в аренду.

«В инвестировании проекта и в инвестициях как таковых проблем особых нет, - говорит генеральный директор ООО «Приморский сахар» Владимир ЛУКЬЯНОВ. - Основа для реализации проектов - это, конечно, земля и люди. Это два важнейших момента, в отношении которых нужно переломить ситуацию. С моей точки зрения, земли, которые не эксплуатируются, должны быть изъяты и переданы в аренду или выставлены для продажи юридическим лицам либо частным, тем, кто хочет работать на этой земле. А сейчас половина земель практически не используется. Должна быть жесткая государственная политика в предоставлении льгот организациям, которые хотят заниматься сельхозпроизводством. Нам для реализации нашего проекта нужно порядка 100 тыс. га земли, расположенной желательно в радиусе 100 км от Уссурийска. Но земли уже давно поделены и раскуплены, и нам собрать необходимый объем сегодня сложно. Но мы работаем, заключаем договоры на аренду земли».

Эту идею по переводу завода на работу на местном сырье «Приморский сахар» пытается реализовать уже 6 лет. Сейчас для этого создан агрохолдинг. И предприятие, по словам директора, уже вплотную подошло к реконструкции завода. Но дальнейшая реализация этого трехлетнего проекта зависит от того, как будет развиваться агрохолдинг. А он, в свою очередь, зависит от решения вопросов с землей.

«Фермерские хозяйства, работающие в крае, к сожалению, не в состоянии выращивать сахарную свеклу, - говорит Владимир Лукьянов. - Самая главная проблема - нет специализированной техники для сахарной свеклы. Мы пытаемся привлечь к участию в нашем проекте фермерские хозяйства, и, когда сформируется этот необходимый земельный объем, в том числе с их участием, мы готовы взять на себя часть затрат на приобретение специализированной техники для работы на этой земле. Плюс к этому возникает вопрос по поводу переработки других сельхозкультур, потому что выращивается свекла на одном участке не чаще, чем раз в 4 года. А три года эта земля не должна пустовать. И для того, чтобы выращивать там зерновые, те же травы, нужно животноводство поднимать, мясное, молочное, и развивать кормовую базу. Мы сейчас занимаемся и этими вопросами развития сопутствующего, в том числе перерабатывающего, производства».

Но, справедливости ради, стоит отметить тот факт, что оценки инвестиционного климата со стороны местных инвесторов в сельском хозяйстве начинают понемногу меняться. «Зима закончилась, - образно охарактеризовал нынешнюю ситуацию один из них, - наступила оттепель. Но будет ли лето? Пока мы только находим понимание и одобрение на словах, но реального прорыва нет. Мы по-прежнему сами по себе». Это «понимание на словах» вовсе не означает конкретные результаты работы, оно даже не отменяет, например, практики затянутых процедур прохождения документов в кабинетах. Чиновники в Приморье по-прежнему не совсем готовы к ожидаемым уже давно цивилизованным отношениям с местными российскими инвесторами.

В то же время многие сложные вопросы инвесторам приходится решать необычным для нашего сельского хозяйства способом. Например, кадровый вопрос. Местные компании, инвестирующие в сельхозпроекты, предпочитают привлекать специалистов из других регионов России. По этому пути пошли инвесторы нескольких проектов, например свиноводческого комплекса в селе Прохоры, молочного комплекса в селе Алексеевка. Как правило, они привлекают редких для нашего края специалистов, имеющих опыт работы на производствах, выстроенных на современной технологической основе.

«Нами привлечено достаточно большое количество специалистов, - говорит управляющий ХАПК «Грин Агро» Богдан ХИЛЬКО, - 100% состава руководителей предприятия приехали из западных регионов страны. Все они получили опыт работы на таких же комплексах. Мощность нашего комплекса рассчитана на содержание 1800 голов дойного стада. На сегодняшний день у нас содержится 900 голов дойного стада, завезенного из Америки в 2012 году, и порядка 600 телят, родившихся уже на территории края. В следующем году мы планируем запустить вторую очередь комплекса и осуществить завоз еще 900 голов из США. На сегодняшний день мы вышли на производство более 20 тонн молока в сутки - технологический процесс запущен. И если говорить о каких-то системообразующих моментах, то у нас новое высокотехнологичное предприятие, которое в принципе даст возможность развиваться другим сельхозтоваропроизводителям на базе нашего предприятия. Применяемые нами технологии дадут возможность развиться всей отрасли молочного скотоводства Приморского края в целом».

Сейчас «СГБ-Менеджмент», в структуру которого входит ХАСП «Грин Агро» и «Артемовский молокозавод», реализуют еще один проект - реконструкции производственных мощностей молокозавода. Общая стоимость проекта строительства молочного комплекса на 1,8 тыс. голов дойного стада и реконструкции молокозавода, которая будет завершена в следующем году, составляет 2,5 млрд рублей. На сегодняшний день уже вложено 1,7 млрд рублей. Но этим не исчерпываются планы инвесторов.

«У нас есть планы развития второго комплекса, - говорит Богдан Хилько, - но тут важна поддержка государства. Сейчас мы готовим проект этого комплекса, но все будет зависеть от того, какая программа по развитию этой отрасли будет у края. Если краевая программа даст нам возможность сделать все, что запланировано, то в следующем году мы начнем реализацию второго комплекса, который запустим к 2016 году».

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.