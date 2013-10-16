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В Приморье браконьеры выходят за трепангом целыми флотилиями
Нелегальный промысел
в местных акваториях уже давно поставлен
на промышленную основу
В Приморье активно идет сбор урожая с морских «огородов». В течение трех лет хозяйства марикультуры Приморского края расселяли молодь трепанга. Но собирают подросший до товарных размеров валютоемкий морской деликатес браконьеры. В Хасанском районе с середины сентября работает целая браконьерская флотилия. А вот предприниматели имеют все шансы остаться без прибыли. Их битва на море проиграна по всем статьям.
Один против 11
«Два года назад предприятия, ведущие хозяйственную деятельность, заселили в бухту Троица более 4 млн штук трепанга. До середины сентября браконьеры его не трогали. Они дали ему отнереститься, и после нереста началась атака. После 10 сентября 11 катеров вышли к границам морских участков и начали промысел. Охранник одного из предприятий попытался пресечь противоправные действия, однако у него не получилось. Это мародерство продолжалось почти целую неделю. За это время были обращения в полицию, ГИМС, в Росрыболовство, в пограничную морскую инспекцию, в пограничное управление. Единственные, кто откликнулся, это местные пограничники. Они на катере попытались остановить флотилию, но силы были неравные. У людей, находящихся на браконьерских катерах, было оружие, этот факт зафиксирован съемкой пограничного наряда. Увидев оружие, пограничники не стали доводить ситуацию до конфликта и вернулись на берег, объяснив марикультурщикам, что у них нет оружия», - рассказал на заседании Приморской ассоциации предприятий аквакультуры ее вице-президент Александр СУКАЧ.
Этот шокирующий рассказ был адресован присутствующему на заседании ассоциации аквакультуры начальнику управления госконтроля в сфере охраны водных биоресурсов береговой охраны Приморского погрануправления Владимиру ТОЛКАЧЕВУ. По реакции военного было видно, что он с трудом верил, что пограничники ретировались на берег.
«По закону предприятия своими силами должны охранять свои участки, если не справляются, пусть нанимают частные охранные агентства, - заявил Владимир Толкачев. Мы охраняем только воду, которая принадлежит государству. Если такое случилось на государственной воде, то нужно было сразу в управление сообщать, на месте ничего не решается».
На государственной воде
«Эта флотилия работала на государственной воде, - парировал исполнительный директор ассоциации Александр ПЛАТОНОВ. - И занимались они изъятием как природного трепанга, так и трепанга, который был рассеян по участкам предприятиями и который в ходе миграции вышел за границы. Поэтому мы хотим знать, почему на глазах контролирующих структур идет нелегальный промысел, а представители государства, испугавшись вооруженных людей, отказываются выполнять свои обязанности. В данный момент мы даже не знаем, куда нам обращаться. В местном отделе полиции нам сказали, что они на воде не работают. Пограничники заявляют, что они не будут выходить в море, так как браконьерские плавсредства работают ночью, а у них нет локатора. Что касается обращения к местным пограничникам, то мы же вам писали письмо. Вы рекомендовали обращаться к местному руководству вашей службы».
Почему группы нелегальных промысловиков чувствуют себя хозяевами водной акватории залива Петра Великого? Ответ на этот вопрос так и не прозвучал из уст силовиков и представителей других ведомств, присутствующих на заседании. Как-то невольно вспоминаешь далекую историю, когда власти Приморья еще в царское время одной из главных геополитических задач считали очищение края от вооруженных хунхузов, которые и сто лет назад занимались тем же - незаконным промыслом.
Но ведь сегодня охрана водных биоресурсов приоритетна для государства. Погранвойска - это боевые корабли, пограничный спецназ, это тысячи обученных бойцов, средства современной связи и навигации, и пограничники обязаны выполнять поставленные задачи. Но видимо, задачу охранять никто не ставит. Может, пока масштаб мелковат для проведения полноценной операции, но через пару лет, когда марикультурщики засеют трепангом побережье от Ольги до Посьета, сил может уже не и хватить. Ведь весной этого года пул журналистов уже был в Хасанском районе по приглашению предприятий марикультуры. Уже тогда аквакультурный бизнес жаловался на то, что главная угроза для него - это браконьерский промысел. Но на море были одиночные лодки.
«Браконьеры заходят ночью по 2-3 катера, спускают водолазов, которые режут коллекторы с гребешком. Потери - миллионы рублей. Зимой мы не можем с ними бороться, так как до открытия навигации не можем выйти в море, так как нас штрафуют пограничники», - рассказывали представители предприятий.
Здесь же, в бухте Троица, на боевом дежурстве стоял сторожевой корабль. Правда, на передвижения браконьеров по бухте он не реагировал. К сожалению, с весны до сентября месяца ситуация с охраной водной акватории не изменилась, но сентябрьские события все же должны стать катализатором процесса уничтожения марикультуры в Приморье либо ее развития. Сегодня ассоциация готовит письмо на имя начальника Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю Николая ГУСЕВА. Если письмо не поможет, об этой ситуации будет проинформирован министр обороны Сергей ШОЙГУ. Возможно, военные все же среагируют на информацию общественной организации, но уже ясно, что не только от них зависит развитие марикультурного бизнеса в регионе.
«Власти Приморья должны проявить политическую волю, - считает Александр Платонов. - Много говорится об инвестициях в отрасль. Но кто поможет охранять водную акваторию, прилегающую к участкам. Контролирующие органы самоустранились от этой проблемы. А ведь есть опыт создания межведомственной группы, которая работала в Ольгинском районе в период нереста кеты. Это была инициатива рыбного департамента и общественных организаций. Тогда все государственные структуры выделяли своих сотрудников, у нас была даже силовая поддержка. Вместе с автоматчиками работала группа и порядок навела. Сегодня при администрации есть межведомственная группа, ее возглавляет Федор НОВИКОВ. Они раз в полгода выезжают в край на внутренние водоемы, составляют несколько протоколов для отчета, и все довольны. Но с таким подходом об искоренении браконьерства нечего даже мечтать».
Между тем марикультурщики утверждают, что удар по инвестиционной составляющей отрасли нанесен настолько серьезно, что бизнес уже бросает участки и прекращает работать в этой сфере. Происходит ежегодное падение объемов товарной продукции выращенной на морских плантациях. Утверждения чиновников департамента рыбного хозяйства, о том, что в Приморье развивается марикультура, никто из специалистов серьезно не воспринимает. Ожидается, что по итогам 2013 года объем товарной продукции будет менее одной тысячи тонн. На этом фоне не совсем понятны финансовые вливания в отрасль из бюджета края. Напомним, что в программе развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края на развитие аквакультуры заложено 200 млн рублей. И как признаются чиновники, эти деньги не будут освоены... Но ведь есть показатели, которые чиновники департамента заложили в программу еще на этапе утверждения. В 2017 году хозяйства марикультуры должны производить около 30 тыс. тонн товарной продукции. Правда, предприниматели считают, что максимум, что они смогут вырастить к этому времени, это 5-7 тыс. тонн. А показатель в 30 тыс. тонн считают намеренным «очковтирательством».
Тем временем федеральный центр, опираясь на информацию местных исполнительных властей, строит далеко идущие планы. Росрыболовство подготовило проект по развитию марикультуры на Дальнем Востоке (в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Сахалинской и Магаданской областях), который направлен вице-премьеру – полпреду в ДФО Юрию ТРУТНЕВУ.
Как считают авторы проекта, для развития хозяйственной деятельности в прибрежных зонах необходимо передать функции управления прибрежной акваторией специально созданным управляющим структурам, работа которых будет способствовать развитию проектов аквакультуры, рациональному рыболовству и развитию перерабатывающих предприятий.
Возможно, авторы проекта и правильно оценивают потенциал этой отрасли. Но ведь реальность совсем другая. Поэтому, прежде всего, разработчики подобных концептуальных проектов должны заручиться поддержкой начальника пограничных войск России и министра внутренних дел. И тогда миллионы тонн урожая бизнес точно соберет.
Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото www.alfadarkin.com.
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Комментарии
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Псевдоним13:59, 18.10.2013#
Не пограничники "в доле" с браконьерами, а чиновники, силовых и властных ведомств, поскольку ни одна из надзорных служб, набранных и содержащихся государством, не прореагировала на факт нарушения закона, по обращениям граждан РФ. Потому даже представить глубину глубин продажности невозможно.
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Jeck 15:46, 18.10.2013#
Я прямо порожен что запели на эту тему. Вот уже два года в сезон кальмара наблюдаю одну и ту же картину, как корейские и китайские рыбаки даже не в бухте Троицкая а прямо возле морского заповедника ловят кальмар и другие бил ресурсы. Самое смешенное что те кто получает зарплату за охрану государственной границы молчат. Всем наплевать. . . . . . Так как у пограничников которые сейчас получают просто ахре. . . . Зарплату то отплевался нет то локаторы не работают то понос то золотуха. Тем самым показывают свою бессилие по отношением к корейцам и Китайцам. Заходить берите что хотите. Если вы нормальные люди как вы думаете с та какой пограничной охраной Россию можно уважать?? Любой нормальный человек скажет нет. Россию можно ни во что не ставить!!!! Россия это фигня!!!
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Мастер20:26, 25.10.2013#
Всем известно, где добывают трепанг, гребешок, краб. . . Известны имена скупщиков, и где варят. . . Но в этом направлении все очень вяло. В помещения может проникать только полиция и ФСБ и то по решению суда. Бывает, но очень редко. А вот Для того, чтобы ликвидировать этот незаконный промысел, всего и нужно то - лишить браконьеров рынка сбыта. Для трепанга - это Китай. Вот и подумайте, возможно ли переправлять такое количество уже сухого морепродукта через гос. границу без таможенной, ФСБшной и пограничной крыши? Так что, мафия непобедима. . . .
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