Приморским фермерам принадлежит 1/5 сельскохозяйственных угодий в крае

Приморскстат начинает подводить предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Первые данные касаются количества переписанных объектов и принадлежащим им земельных участков, - сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В ходе сельхозпереписи было обследовано 185 тысяч объектов, в их числе почти 300 сельхозорганизации, более 1500 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 1261 садоводческое объединение, 46 огороднических и 58 дачных. Обследовано 113960 личных подсобных хозяйств в сельских поселениях и 53629 - в городах края.

Сельскохозяйственным организациям принадлежит 67.2 % общей площади сельхозугодий Приморского края. Причем 38% крупным, средним и малым предприятиям, 23,5% – микропредприятиям, а 5,7% – подсобным организациям. Еще 21,4% принадлежат крестьянским (фермерским) хозяйствам, 4% – индивидуальным предпринимателям. На садоводческие объединения приходится 1,9%, на огороднические и дачные – в общей сложности, 0,2%.

Также после переписи была составлена сводная анкета опроса переписчиков, из которой выяснилось, что подавляющая часть приморских респондентов (65%) продемонстрировала «в основном положительное» отношение к проводимой сельхозпереписи, «негативное» продемонстрировали менее 6%. Отвечали они «в основном правдиво» (44%) и «скорее правдиво» (46%). «Скорее скрывали информацию», по оценке переписчиков, 8,5% и «безусловно скрывали» - 1,7%. При этом наибольшее затруднение в ответах на вопросы переписного листа испытывали владельцы личных подсобных хозяйств, проживающие в сельской местности. Сложнее всего им было ответить на вопросы о земельных ресурсах и их использовании, посевных площадях сельхозкультур и размерах многолетних насаждений.

Обобщили в Приморскстате и информацию о кадрах, задействованных в сельхозпереписи. Так, большая часть из 563 задействованных в сплошном обследовании переписчиков, уполномоченных и инструкторов – 160 человек – были работниками городских учреждений, сотрудниками сельских поселковых администраций (101), студентами вузов (75). В категории «другие источники привлечения» (185 человек) лидировали пенсионеры. В основном переписной персонал был представлен женщинами в возрасте 30-55 лет с высшим, а также незаконченным высшим или средним профессиональным образованием.

Первый том с предварительными итогами сельхозпереписи по России будет готов в октябре 2017 года, второй - с данными по субъектам РФ - в ноябре 2017 года. Окончательные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года будут представлены в восьми томах и опубликованы в 2018 году.