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В Приморье создан экспертный совет по недропользованию

16 Сентября 2013, 11:50 | Приморье

Во Владивостоке прошло заседание, посвященное учреждению Приморского отделения общества экспертов России по недропользованию.

"Всероссийское общество экспертов в области недропользования было создано в 2007 году", - комментирует это важное для Приморья событие директор Приморского филиала государственной комиссии по запасам (ГКЗ) Владимир ОСЫКА. Цель создания такой структуры - в повышении качества геологического изучения недр и недропользования, которое признано в России неудовлетворительным.

До прошлого года по всей стране было сформировано лишь пять территориальных отделений экспертного сообщества. В этом году этот процесс идет более активно, отмечает прибывший на совещание генеральный директор ФГУ ГКЗ Юрий ПОДТУРКИН. На совещании был представлен руководитель Приморского отделения общества экспертов России по недропользованию, им стал доцент ДВФУ Сергей ГАБУЗОВ.

Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Надежда Воронцова
Теги: недропользование 



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