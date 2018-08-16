Дешевый бензин в Приморье все-таки есть

При этом местные АЗС

в последнее время почти

не зарабатывают на продажах

Конец июля ознаменовался резким скачком цен на бензин на АЗС так называемых независимых трейдеров. На ряде популярных заправок стоимость АИ-95 составляет в районе 47 рублей за литр, АИ-92 – почти 44 рубля. При этом у двух крупнейших игроков на местном рынке – «РН-Востокнефтепродукт» и «ННК» – цены остаются стабильными уже более двух месяцев: АИ-92 обойдется в 41,9 рубля за литр, АИ-95 – 42,8 рубля, Аи-98 – 45,5 рубля, дизтопливо - 44,85 рубля.

Стоит отметить, что наценка АЗС к оптовой цене на топливо на Дальнем Востоке сейчас составляет около 5,5 рублей на литр - это примерно равно средней величине издержек розничных операторов в России, то есть приморские АЗС в последнее время почти не зарабатывают на продажах.

Цены на нефтепродукты резко росли весной и в начале лета: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня - уже дороже 43 рублей. Правительство в конце мая приняло экстренное решение о снижении акцизов на бензин на 3 тыс. рублей и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей, чтобы стабилизировать резкий рост цен на топливо. Это решение будет действовать до конца 2018 года. Однако в 2019 году акцизы на топливо могут быть снова повышены. Дальнейший рост акцизов на бензин и дизельное топливо в 2019 году, заложенный в бюджет, может быть компенсирован компаниям за счет «возвратного» акциза на нефть.

По данным Росстата на 6 августа, стоимость бензина марки Аи-92 снизилась на 8 копеек и составила 41,43 рубля за литр, цена марки Аи-95 - на 3 копейки, до 44,55 рубля за литр, марки Аи-98 - не изменилась и составила 49,82 рубля за литр.

Спасибо власти

Эксперты считают, что если бы стоимость топлива на АЗС определялась рынком, то литр Аи-92 сегодня обходился бы потребителю не менее чем в 50 рублей.

В мае 2018 года оптовые цены впервые превысили розничные. Таким образом, с учетом затрат на логистику и реализацию, прямой убыток АЗС достиг 3,6 рублей за литр для бензина Аи-92. «Заводы давали серьезную скидку с конца 2017 года - от 3 до 7 рублей за литр. Однако из-за очередного повышения нефтяных котировок при ослаблении рубля НПЗ уже не могли удерживать оптовые цены на требуемом уровне для сохранения рентабельности розницы», - говорится в исследовании Vygon Consulting.

Ситуацию удалось решить лишь с помощью вмешательства государства, что наглядно продемонстрировало преимущества и недостатки текущей модели регулирования топливных рынков в России.

«К несомненным плюсам для потребителей относится сдерживание внутренних цен практически независимо от каких-либо факторов... Минусом, как и прежде, является возложение негативных последствий от сдерживания цен на нефтеперерабатывающие заводы и АЗС», - заключили эксперты.

Заправка по доходам

По разным экспертным оценкам, разница в ценах на бензин между максимумом и минимумом в различных районах страны превышает 30%. При этом разброс в доходах населения между регионами также довольно велик.

Согласно рейтингу РИА «Рейтинг», составленному на основе данных Росстата, больше всего самого популярного бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Москвы и Чукотки, наименьшее количество - Дагестана.

Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему бензина марки Аи-92, который мог приобрести житель того или иного субъекта страны в середине июля на среднюю в регионе заработную плату (брался период с июня 2017 года по май 2018 года).

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий АО (ЯНАО), где водители могут приобрести на свою среднюю зарплату более 2 тыс. литров Аи-92 в месяц. На втором месте - Москва, на третьем - Чукотский автономный округ (1,6 тыс. и 1,599 тыс. литров соответственно.

Жители еще девяти регионов страны также могли приобрести на среднюю зарплату более 1 тысячи литров бензина Аи-92. В число таких обеспеченных попали жители Ненецкого автономного округа, Магаданской, Сахалинской, Мурманской и Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Камчатского края, Санкт-Петербурга и Республики Саха (Якутия).

При этом среднее по России значение доступности составляет 987 литров. Однако в 72 регионах страны, то есть в 85%, доступность бензина меньше этого среднего значения.

Самая низкая доступность в республиках Северного Кавказа, жители которых могут приобрести на свою зарплату в три с лишним раза бензина меньше, чем жители ЯНАО.

Авторы исследования также отмечают, что там, где бензин наиболее доступен населению, он при этом еще и, как правило, дороже. Так, наивысшая цена Аи-92 отмечена на Чукотке, в Якутии, Магадане и на Камчатке, где живут «зажиточные» россияне.

«Примечательно, что для данных регионов разработан комплекс ежегодных государственных мероприятий, вкупе именуемых «северным завозом»... Поэтому термин «доступность» в отношении этих регионов имеет смысловое противоречие - бензин здесь доступен с точки зрения покупательской способности, но его физическое наличие на АЗС достигается неимоверными усилиями всего государства. Поэтому он здесь и самый дорогой», - поясняют эксперты.

Впрочем, в числе лидеров по ценам на бензин присутствуют и такие далеко не северные регионы, как Крым вместе с Севастополем - из-за геополитического фактора, а также Дагестан из-за местных особенностей ценообразования сбытовых компаний, добавляют аналитики.

Самый дешевый бензин в России продается в уральских и западносибирских регионах - в Челябинской, Курганской, Томской и Кемеровской областях.

«Примечательно также, что в числе регионов с самым дешевым бензином - Калужская область. Здесь он на 1,6 рубля дешевле, чем в соседней Московской области и на 2 с лишним рубля дешевле, чем в Москве. Кстати, если не считать столичных городов и примыкающих к ним областей, то доступность бензина в Калужской области - самая высокая среди регионов Центральной России», - подчеркивается в рейтинге.

Сотрясли воздух

Депутаты фракции КПРФ Валерий РАШКИН и Денис ПАРФЕНОВ в конце июля внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ввести с 2019 года государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

«С 1 января 2019 года вводится государственное регулирование цен на бензин автомобильный (всех видов) и на дизельное топливо, а также торговых надбавок (наценок) к ценам на них путем установления их предельных уровней», - говорится в тексте проекта закона; право устанавливать порядок регулирования закрепляется за кабмином РФ. Соответствующей статьей предлагается дополнить федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности».

Как отмечают депутаты, данная мера позволит гарантировать защиту потребителей «от сильных ценовых колебаний на этом рынке и резкого роста вынужденных расходов на автомобильный бензин».

Понятно, что инициатива коммунистов носит больше популистский характер и не учитывает особенностей рыночных отношений.

Тем временем замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий ГОЛОМОЛЗИН успел успокоить, что грядущее повышение НДС повлияет на цены на бензин, как и на другие товары, но о дестабилизации ситуации речи не идет.

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в РФ с 1 января 2019 года вырастет до 20% с нынешних 18%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.