Селедка махнула приморцам хвостом инфляции

Индекс потребительских цен за первые семь месяцев года составил 108.2% к декабрю 2014 года, что выше чем за аналогичный период прошлого года (104.7%). С начала года цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли в среднем на 9.2%. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на Приморскстат.

Опережающими темпами в первом полугодии росли цены на рыбопродукты (на 18.9%), из них более всего подорожали сельдь соленая и рыба мороженая (кроме сельди) на 19.9% и 26.8%, соответственно.

Плодоовощная продукция в среднем стала дороже на 12.4%, цены на картофель, чеснок, свеклу столовую выросли в 1.3-1.4, капусту свежую белокочанную - в 1.9 раза. Сухофрукты, овощи замороженные и орехи подорожали в 1.4-1.5 раза. Из фруктов более всего подорожали бананы, груши и виноград (в 1.3-1.5 раза). В то же время заметно снизились цены на свежие помидоры (на треть) и огурцы (более чем в 2 раза).

Цены на хлеб и булочные изделия из муки 1-2 сортов, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта возросли на 8.7-9.5%, на муку пшеничную - на 6.5%, на хлопья из злаков (сухие завтраки) - на 14.9%.

В группе мясопродуктов рост цен выше среднего уровня отмечен на говядину (на 9.8%), мясные полуфабрикаты (на 10%), консервы мясные (на 16.5%). Колбасные изделия в среднем подорожали на 9.9%, из них более всего сосиски, сардельки и колбасы вареные - на 10.1-11.1%.

Из молочной продукции более заметный рост цен отмечен на молоко сгущенное с сахаром, молоко сухое цельное, йогурт, смеси сухие молочные для детского питания на 14.9-15.7%, сырки творожные, глазированные шоколадом - на 17.5%.

Из остальных наблюдаемых видов продовольственных товаров выше среднего подорожали консервы фруктово-ягодные, кондитерские изделия на 14.1-17.9%. На 14% подорожали макаронные изделия, из наблюдаемых видов крупяных изделий рост цен отмечен на пшено, крупу манную, рис шлифованный, горох и фасоль - на 16.1-26%. Майонез, сухие супы в пакетах, кофе, консервы овощные, чай в среднем стали дороже на 22.9-32%. В 1.5 раза возросли цены на перец черный (горошек).

Снижение цен за период с начала года зарегистрировано на сахар, свинину, мясо птицы (на 0.8-1.6%), гречневую крупу-ядрицу, яйца (на 5.5-7.4%).

Алкогольные напитки в среднем подорожали на 8.8%, них более всего пиво зарубежных торговых марок - на 11.3% и вино виноградное столовое - на 24.6%. Отмечен рост цен на напитки безалкогольные на 8.3%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец июля 5050 рублей и возросла на 10.9% по сравнению с декабрем 2014 года.

На наблюдаемые непродовольственные товары цены с начала года увеличились на 8.8%.

На 9.3% подорожала мужская одежда, из нее брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, сорочка верхняя, ветровка на 11.1-16.5%. Из товаров детского ассортимента джемпер для школьников, детские носки и гольфы, костюм спортивный, сорочки и платья для дошкольников стали дороже на 7.2-12.9%. Возросли цены на чулочно-носочные изделия и бельевой трикотаж в среднем на 10.2% и 11.8%, соответственно. Из обуви более всего подорожали детские ботинки, полуботинки, туфли летние (сандалеты) на 8.6-11.9%, полуботинки, туфли мужские и туфли женские летние, закрытые и модельные на 9.4-16.2% и кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи - на 20.5%.

Цены на мебель в среднем возросли на 7.2%, при этом увеличение цен выше среднего отмечено на кухонную мебель (столы рабочие и обеденные, шкафы навесные, табуреты) на 9.8-12.9%. Заметный рост цен наблюдался на стиральный порошок, тушь для ресниц, крем для лица, жидкие чистящие и моющие средства, зубную пасту на 16.2-22.8%.

Средства связи и персональные компьютеры в среднем подорожали на 8% и 11.1%, соответственно. Наблюдалось снижение цен на телевизор цветного изображения на 5.7%. Электротовары и другие бытовые приборы в среднем подорожали на 11.2%, из них более всего плита бытовая, батарейки электрические типа АА, энергосберегающие и электрические лампы осветительные на 16.1-29.3%. Дрель и триммер электрические подорожали в 1.2 раза. Легковые автомобили в среднем подорожали на 7.6%, из них более всего автомобиль новый импортный на 20.1%. Игрушки в среднем стали дороже на 14.3%, коньки роликовые, велосипеды для дошкольников и взрослых - на 23.4-28.1%. Еженедельная и общероссийская ежедневная газеты в розницу подорожали на 13.4% и 17.2%, соответственно. Прирост цен на ювелирные изделия составил 22.6%.

Из строительных материалов более всего возросли цены на плиты древесностружечные, обои бумажные, ламинат на 12.3-14.1% и стекло оконное листовое - на 28.9%.

Наблюдалось рост цен в среднем на бензин автомобильный на 1.5% и снижение на дизельное топливо на 0.2%.

Медикаменты в среднем подорожали на 14.8%, из них значительно выше среднего возросли цены на нимесулид, кетопрофен (гель), троксерутин (гель), стрепсилс в 1.2 раза, сульфацетамид, левомиколь (мазь), валидол - в 1.3, валокордин - в 1.5 раза. Перевязочные материалы и медицинские товары стали дороже на 8.7% и 16.1%, соответственно.

Прирост цен (тарифов) на платные услуги населению составил в среднем 5.6% к декабрю 2014 года.

В сфере коммунальных услуг тарифы выросли на 11.6%; из них: оплата услуг холодного водоснабжения и водоотведения возросла на 7.9%, услуг по снабжению электроэнергией - на 8.6%, газоснабжения - на 9.8%, горячего водоснабжения - на 12.8%, отопления - на 13.9%.

Из услуг связи увеличились цены за отправку телеграммы обыкновенной внутренней (на 5.1%), пересылку письма простого внутри России (на 13.3%) и абонентская плата за радиотрансляционную точку (на 14.3%). Стоимость проезда в городском муниципальном и коммерческом автобусе возросла на 5.6-5.7%, в трамвае и троллейбусе - на 9.1%, в междугородном автобусе - на 13.7%. Проезд в пригородном поезде подорожал на 4.7%, в поездах дальнего следования в купейных вагонах скорого нефирменного и фирменного - на 14.7-18.1%, в плацкартных - на 22.9-23.1%. Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 2.6%.

Из медицинских услуг подорожали услуги стоматологии на 9.4-18%. Стоимость услуг профессионального обучения возросла на 2.5-9.1%. При этом стоимость начального курса обучения вождению легкового автомобиля с начала года снизилась на 1.3%.

Из бытовых услуг наиболее заметно подорожали услуги парикмахерских на 6.5%, фотоателье - на 16.6%. Замена элементов питания в наручных часах подорожала на 25.4%. Проживание в гостинице и санаторно-оздоровительные услуги подорожали на 11.5% и 23%, соответственно. Занятия физкультурой и спортом в среднем стали дороже на 6.1%, посещения кинотеатров - на 6.7%.

Из остальных наблюдаемых услуг на 9.3% подорожали услуги страхования, на 10.5% - услуги правового характера, на 12% - ветеринарные услуги. В 1.8 раза увеличилась стоимость повторного получения гербового документа в органах ЗАГС.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.