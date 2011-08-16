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Рыбаки идут на рекордные уловы
Улов приморских рыбаков в первом полугодии 2011 года составил 480 тысяч тонн. Однако основную часть добычи рыбной продукции составил вылов минтая - свыше 393 тысяч тонн.
Кроме того, приморские рыбаки выловили более 62 тысяч тонн сельди. Это в 5,5 раза выше аналогичного показателя прошлого года. Выпуск товарной продукции за первое полугодие составил 12,8 млрд рублей. Сегодня идет подготовка к промыслу сайры. Напомним, что в последние два года промысел этого важного для рыбоперерабатывающих заводов объекта постоянно снижался, в итоге предприятия, выпускающие консервы, были вынуждены приобретать сайру в Японии. Чтобы избежать промысловых потерь в этом году, рыбаки края попробуют вести промысел в Тихом океане, к востоку от Северных Курил.
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