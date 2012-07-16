В Тернейском районе Приморья заработал первый ветрогенератор

ПРИМОРЬЕ, 16 июля, ZRPRESS. Примтеплоэнерго запустило в работу в селе Перетычиха Тернейского района ветродизельный автономный энергетический комплекс (ВДАЭК).

«Ветряк, как его обычно называют, помогает решить четыре задачи: бесперебойная подача электроэнергии, снижение ее себестоимости, «закрытие» проблемы завоза топлива, улучшение экологической ситуации, - говорит генеральный директор Примтеплоэнерго Александр Патрин. - До сих пор электроэнергия в Перетычихе подавалась с 7 часов утра и до 1 часа ночи. Когда потребление падало до минимума, муниципальную электростанцию отключали ради экономии топлива. Его доставка на север края обходится очень дорого. Как следствие, энергоснабжающей компании не всегда удается «уложиться» в тариф, она терпит убытки. Ну, а то, что лопасти ветряка будут «работать» еще и на оздоровление экологии Приморья, очевидно. Ведь потребность жечь топливо сократится в разы».

Высота ветроустановки с учетом размаха лопастей – около тридцати метров. Комплекс полностью автоматизирован. Установка работает по принципу взаимного резервирования ветровой энергии и энергии от дизельгенератора. Автоматика в зависимости от силы ветра и потребительской нагрузки сама определяет, что в данную минуту правильнее, выгоднее, откуда взять электроэнергию. Во время пиковых нагрузок, если силы ветра не хватает, включается дизельгенератор. Спадают нагрузки – автоматика переключается на ветряк.

Обслуживать комплекс Примтеплоэнерго намерено вахтовым методом. Подрядчиком строительства стало ООО «Актион», директор Роман Гирявец.

Напомним, десять поселков Тернейского района, где сейчас работает Примтеплоэнерго, предприятие намерено оснастить локальными ветродизельными электростанциями. Село Перетычиха стало первым. Чуть позже здесь поставят еще один «ветряк». На очереди - Максимовка, работы здесь уже начались. Далее –Терней, Малая Кема, Амгу, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Самарга, Агзу.

«Золотой Рог».