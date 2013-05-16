Новый вертолет Ка-62 "арсеньевской сборки" может украсить МАКС-2013

Новый средний многоцелевой вертолет Ка-62 ("Касатка") может совершить свой первый полет уже на авиационно-космическом салоне МАКС-2013, который состоится в конце этого лета, сообщил генеральный директор ОАО "Вертолеты России" Дмитрий ПЕТРОВ.

Арсеньевская авиационная компания "Прогресс", где планируется развернуть серийное производство Ка-62, уже осуществляет сборку двух опытных образцов - ОП-01 и ОП-02.

Выпущена рабочая конструкторская документация вертолета, успешно прошли испытания и подтвердили заявленные характеристики первые турбовальные двигатели Ardiden 3G компании Turbomeca, поставленные для оснащения опытного образца Ка-62.

В мае 2013 года ожидается поставка первой трансмиссии австрийской фирмы Zoerkler.

"Мы покажем Ка-62 на МАКС-2013 в полете только в том случае, если будем на 100% уверены, что вертолет готов выполнить в полете эффектную демонстрационную программу. Нам важно показать существующим и потенциальным заказчикам, на что действительно способен новый российский вертолет", - сказал Дмитрий Петров.

Он отметил, что сертификацию Ка-62 планируется завершить к концу 2014 года. Поставка первой партии вертолетов ожидается в 2015 году.

Разработка Ка-62 началась в 1992 году. Ка-62 проектировался как гражданская модификация многоцелевого военно-транспортного вертолета Ка-60 с сохранением конструктивных особенностей военной модели, в том числе и двигателей РД-600. Полноразмерный макет вертолёта впервые был показан на авиасалоне МАКС-1995. Дальнейшая разработка была приостановлена из-за недостатка средств

В 2012 году, на выставке HeliRussia 2012 состоялась презентация макета Ка-62, представляющий собой обновленную конструкцию вертолета. Внешняя схема и компоновка вертолета были сохранены, основные изменения затронули шасси и моторный отсек

Производство планируется развернуть на заводах холдинга "Вертолеты России": на арсеньевском заводе "Прогресс" (сборка) и на Кумертауском авиационном производственном предприятии (компоненты несущего и рулевого винтов).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU.