В Приморском крае на ремонт объектов теплоснабжения будет потрачено 108,6 млн руб.

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая, ZRPRESS. В Приморском крае в рамках тарифа на ремонтную программу объектов теплоснабжения Примтеплоэнерго будет потрачено порядка 108,6 млн руб., на ремонтную программу объектов водоснабжения и водоотведения - 4,9 млн руб.

Специалисты компании Примтеплоэнерго уже начали гидравлические испытания котлов и тепловых сетей. В ходе работ им предстоит заменить 28 километров тепловых стальных сетей.

«Также мы продолжим укладку предизолированных пластиковых труб из изопрофлекса. Уже ведутся работы в Лесозаводске, Партизанске и Фокино, - говорит Денис Очагов, начальник отдела организации и планирования ремонтов КГУП «Примтеплоэнерго». - Как и в прошлом году, займемся восстановлением изоляции металлических труб – пока их гораздо больше, чем пластиковых. Эту работу ведём круглый год, но пик ее приходится на лето. С начала года мы уже восстановили 24 километра изоляции труб. К холодам планируем восстановить изоляцию на 70 километрах трубопровода».

В нынешнем году предприятие впервые начнет изолировать трубы с использованием скорлуп из ПСБс. У этого материала лучшие характеристики по сравнению с плитами из минеральной ваты. К тому же он проще в укладке.

Кроме того, продолжится масштабная работа в рамках краевой программы по энергоресурсосбережению. В первую очередь речь идет о переводе котельных с мазута на уголь.

Пресс-служба КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО».