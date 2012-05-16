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В Приморском крае на ремонт объектов теплоснабжения будет потрачено 108,6 млн руб.
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая, ZRPRESS. В Приморском крае в рамках тарифа на ремонтную программу объектов теплоснабжения Примтеплоэнерго будет потрачено порядка 108,6 млн руб., на ремонтную программу объектов водоснабжения и водоотведения - 4,9 млн руб.
Специалисты компании Примтеплоэнерго уже начали гидравлические испытания котлов и тепловых сетей. В ходе работ им предстоит заменить 28 километров тепловых стальных сетей.
«Также мы продолжим укладку предизолированных пластиковых труб из изопрофлекса. Уже ведутся работы в Лесозаводске, Партизанске и Фокино, - говорит Денис Очагов, начальник отдела организации и планирования ремонтов КГУП «Примтеплоэнерго». - Как и в прошлом году, займемся восстановлением изоляции металлических труб – пока их гораздо больше, чем пластиковых. Эту работу ведём круглый год, но пик ее приходится на лето. С начала года мы уже восстановили 24 километра изоляции труб. К холодам планируем восстановить изоляцию на 70 километрах трубопровода».
В нынешнем году предприятие впервые начнет изолировать трубы с использованием скорлуп из ПСБс. У этого материала лучшие характеристики по сравнению с плитами из минеральной ваты. К тому же он проще в укладке.
Кроме того, продолжится масштабная работа в рамках краевой программы по энергоресурсосбережению. В первую очередь речь идет о переводе котельных с мазута на уголь.
Пресс-служба КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО».
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