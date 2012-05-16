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Почему в Приморье в разгар посевной пришлось переделить тонны льготного топлива?
Распределение льготного топлива сельхозпредприятиям на посевную в этом году вызвало со стороны хозяйств массу вопросов. Еще до посевной в положенные сроки в Минсельхоз РФ была представлена заявка Приморского края на 10 тыс. тонн льготного топлива. Эта цифра сложилась из тех заявок, которые были поданы самими хозяйствами в департамент сельского хозяйства и продовольствия. Пока выделено на край только 4 тыс. тонн топлива, то есть 40% от заявленной предприятиями потребности. Их теперь и делят с такими трудностями.
Недоумение руководителей хозяйств в отношении порядка распределения топлива вылилось в многочисленные жалобы и обращения к ответственным за отрасль ведомствам и лицам, в том числе и в Минсельхоз РФ. Если в прошлом году, когда впервые была введена Правительством РФ эта мера поддержки, хозяйства ощутили реальную помощь, то в этом году, по мнению ряда сельхозпроизводителей, была запущена коррупционная схема.
Суть ее заключалась в том, что льготное топливо стали делить не на количество действующих сельхозпредприятий, а на всех, включая совсем мелких производителей, у которых не всегда и техника-то имеется, но даже если она у них есть, то не больше 1-2 тракторов. Понятно, что такие получатели едва ли поедут выкупать свои тонны топлива, что, собственно, и подтвердила практика. За первые два месяца посевной (март и апрель), по некоторым данным, порядка 80 хозяйств вообще не выбирали топливо. В то же время крупные сельхозпредприятия получили его существенно меньше, чем в прошлом году.
Но дело не только в этом. Сам механизм выделения топлива, по мнению экспертов, изначально был выбран, мягко говоря, неправильный: рассчитали объемы топлива каждому хозяйству, исходя из количества гектаров пашни. Но у каждой отрасли своя энергоемкость! - возмутились сельхозпроизводители. Она отличается по некоторым культурам в 10 раз. При выращивании одной культуры необходимы 4 технологические операции, а другой – 40. Такова технология. И просто поделить топливо хозяйствам одинаково из расчета на гектар - значит не сделать ничего.
Наиболее запутанной ситуация оказалась в животноводческих хозяйствах. Их буквально обделили, поскольку у них порой и пашни-то нет, только пастбища и сенокосы. А это значит, что напротив этих хозяйств в соответствующих документах вообще появился прочерк: нет пашни - нет топлива. А в хозяйствах при этом сотни коров и, естественно, поданная заявка, включенная в общее количество запрошенных у Минсельхоза тонн топлива. В общем, такая методика привела к тому, что одни хозяйства получили 5% от своей заявки, а другие 120%.
«В прошлом году мы получили в общей сложности на весь сельскохозяйственный год 228 тонн, - сказал на совещании у врио вице-губернатора, проходившем в середине апреля, директор СХПК «Новолитовское» Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ, - в этом году при новой дележке в лучшем случае получим 5% от того, что выделяли в прошлом году. Эту схему необходимо пересмотреть, фонды предприятий известны в департаменте».
Схема действительно была пересмотрена в короткие сроки и уже сейчас, до окончания посевной, т.е. в мае, хозяйства получат совсем другое количество горючего. При этом информация о том, как распределялось топливо по предприятиям по каждому месяцу, теперь размещена на сайте департамента сельского хозяйства и продовольствия.
«Мы с департаментом сельского хозяйства проанализировали все возможные схемы распределения полученного на край топлива, - пояснил ситуацию врио вице-губернатора Приморского края Сергей СИДОРЕНКО, - и поинтересовались также тем, что в этом плане сделали соседние субъекты РФ. Хабаровчане, например, поступили просто: хозяйствам, у которых нет животноводства, вообще ничего не давали, а наделили льготным топливом только тех, у кого есть животноводство. У нас же при нашей методике получилось с точностью до наоборот. Естественно, мы понимали, что методика выбрана неверно. В результате дебатов был выбран простой, но понятный для всех вариант: каждое хозяйство получит 40% от потребностей, так как край получил 40% от заявки. Мы исходили не из количества площадей или лошадиных сил имеющейся техники, а из того, что было заявлено каждым хозяйством и что край получил по этой заявке. Методику эту уже менять не будем, она справедливая в своем изначальном определении. Если кто-то считает, что его обманули и дали меньше, пожалуйста, выходите на вице-губернатора, будем разбираться со специалистом, кто дележку осуществлял. Сейчас мы подготовили письмо на имя министра сельского хозяйства Е. Скрынник с просьбой о выделении Приморскому краю еще 4 тыс. тонн льготного топлива для сельхозработ».
Кстати, топливо тех хозяйств, которые по каким либо причинам до 20 мая не выберут весь выделенный им объем, будет распределяться в пользу тех, кому не достаточно заявленного ими топлива. Посевная вносит свои коррективы. Сейчас уже порядка 15 хозяйств из 180 подали дополнительные заявки на это топливо.
Елена АБАШЕВА, «Золотой Рог».
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