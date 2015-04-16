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В Приморье предприниматели торговали крабом с мышьяком и ртутью
Несколько партий краба неустановленного происхождения, изъятые сотрудниками Россельхознадзора в Находке, оказались опасными. В них обнаружены болезнетворные бактерии, ртуть и мышьяк, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ведомства.
Сотрудниками Юго-восточного отдела Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в ходе проверок соблюдения ветеринарного законодательства, проведенных совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по г. Находка, обнаружены несколько партий краба неустановленного происхождения, а также с отсутствующими ветеринарными сопроводительными документами. От каждой из партий были отобраны образцы продукции для проведения лабораторного анализа.
Исследования, проведенные ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора, показали, что в варено-мороженых конечностях краба массой 9,5 кг, изъятых у одного из коммерсантов на ул. Песчаной, максимально допустимый уровень общей бактериальной обсемененности превышен в 2,5 раза. Но кроме этого в той же продукции уровень содержания ртути оказался превышенным в 1,8 раза, а мышьяка – в 3,3 раза. Во второй партии весом чуть больше 2 кг, обнаруженной у того же предпринимателя, уровень КМАФАнМ был превышен в 5 раз, и в мясе краба был обнаружен золотистый стафилококк.
Две партии опасного крабового мяса также были обнаружены на Находкинском проспекте. По данным лаборатории, в 2 кг салатного мяса краба содержание ртути и мышьяка было превышено в 2,4 раза, КМАФАнМ – в 2,9 раза, а бактерий рода энтерококка – в 300 раз! В фалангах краба весом 2,5 кг, изъятых в той же торговой точке, общая бактериальная обсемененность составила 40 максимально допустимых норм, мышьяка – в 2,6 раза, ртути – в 1,4 раза.
Вся вышеуказанная продукция исключена из оборота и будет уничтожена или утилизирована как опасная для здоровья. В настоящее время материалы дел находятся в полиции, проводится проверка.
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