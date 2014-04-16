В конце апреля во Владивостоке пройдет Приморская строительная неделя

С 23 по 25 апреля во Владивостоке пройдет Приморская строительная неделя, в рамках которой предусмотрена 21-я строительная выставка «Город», 16-й краевой смотр-конкурс «Зодчество Приморья» и 3-я Дальневосточная конференция «Малоэтажное строительство».

Два этажа спорткомплекса «Чемпион» Владивостокского государственного университета экономики и сервиса станут площадкой для презентаций 130 компаний из четырех стран (России, Китая, Южной Кореи и Турции). Число производителей строительной продукции растет с каждым годом, причем в первую очередь отечественных. По сравнению с прошлым годом, количество участников-производителей увеличилось на 40%.

Начальник отдела развития строительного комплекса департамента градостроительства Приморского края Нина РУБЛЕВСКАЯ отметила, что в Приморье работает более 200 предприятий строительной индустрии, выпускающих строительные материалы, в том числе самые современные энергоэффективные конструкции.

Основная цель выставки «Город» – привлечение в край всех технологий, которые позволяют осуществлять малоэтажное строительство. На выставке будет представлен широкий выбор материалов, поскольку строительство может быть блочным, кирпичным, деревянным, панельным, из ЛСТК (тонкостенных металлических конструкций), а также весь комплекс сопутствующих услуг: научная деятельность, проектирование, экспертиза, оценка, консультирование, отделочные и ремонтные работы.

К 3-ей Дальневосточной конференции «Малоэтажное строительство», которая состоится на Приморской строительной неделе, непосредственное отношение имеет Закон «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края». На конференции главы муниципальных образований (г. Артем, г. Находка, г. Уссурийск, Надежденский район) доложат о ходе его реализации.

- Помимо конференции, пройдет очень много полезных семинаров и круглых столов, связанных с застройкой, - рассказала Вера ЕРМИЛОВА, генеральный директор ООО «Дальэкспоцентр». - В том числе пройдет семинар, ориентированный на семьи, которым в Приморье уже выделены участки – на нем будут объяснять, как выбирать технологии по строительству, как работать с банками и застройщиками, на что обращать внимание при планировке участка.

Нина Рублевская заметила, что в 2013 году в Приморском крае общий объем сданного жилья составил более 600 тысяч квадратных метров, при этом на малоэтажное строительство пришлось порядка 54% от всего объема. Но показатель, к которому стремятся сейчас, — 60%.

Юлия ХАМАГАНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.