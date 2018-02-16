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Где в Приморье наиболее дешевые продукты

16 Февраля 2018, 16:46 | Приморье

Департамент лицензирования и торговли представил еженедельный мониторинг цен на продукты питания в регионе, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

По данным специалистов, замороженное мясо птицы самое недорогое в сети супермаркетов «Фреш 25» – по 79,9 рубля за килограмм.  Замороженная свинина дешевле всего в сети «Рэми» – по 209,9 рублей за килограмм.

Пастеризованное молоко по наиболее низкой стоимости – в сети супермаркетов «Михайловский» по 55,9 рубля. Наиболее дешевое куриное яйцо – в магазинах «Три кота» по 61,5 рубля за десяток.  

Самая низкая стоимость килограмма шлифованного риса – по 42,8 рубля – в сети «Рэми». В этих же магазинах наиболее дешевый сахар-песок – 39,8 рубля за килограмм. Наиболее выгодно покупать картофель – также в сети «Рэми» по 19,35 рубля за килограмм. Яблоки выгоднее покупать в сети «Фреш 25» – начиная от 68,9 рублей за килограмм.

Отдельный мониторинг посвящён ценам на мороженную рыбу на приморских прилавках. Наиболее дешёвая горбуша продаётся в торговой сети «ОК» – по 202 рубля за килограмм. Камбалу дешевле можно купить на рынке «Самоцвет» (проспект Столетия Владивостока, 105а) – от 130 рублей за килограмм. Наименее дорогая кета – в магазинах «Рэми» – от 299,9 рубля за килограмм. Сельдь выгоднее покупать в супермаркетах этой же сети – от 54,45 рубля за килограмм.

По поручению главы региона в крае создан Общественный совет по координации деятельности местных производителей, переработчиков и продавцов пищевой продукции под руководством вице-губернатора Валентина Дубинина. Одним из первых результатов деятельности совета стало расширение в крае перечня социально значимых продуктов питания, к которым применяются минимальные торговые надбавки. Так, сегодня в сети супермаркетов «Фреш 25» цены снижены на 44 наименования продовольственных товаров, в сети «Три Кота» – на 42 наименования, в сети «ОК!» – на 41 наименование, в «Реми» – на 39 наименований, в гипермаркете ООО «В-Лазер» – на 27 наименований.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: торговые сети  супермаркет  продовольственная безопасность  цены  владивосток  магазин  продукты  мониторинг  приморье  торговля 



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