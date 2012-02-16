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Газпром определил объемы поставок газа Приморью

16 Февраля 2012, 00:11 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 15 февраля, ZRPRESS. 15 февраля начальник департамента по работе с органами власти РФ ОАО "Газпром" Владимир Марков и губернатор Приморья Сергей Дарькин подписали протокол согласования перспективных объемов газа, на который могут рассчитывать краевые потребители в период до 2030 года.

- Приход природного газа в Приморье даст мощный импульс социально-экономическому развитию региона. В крае будут построены предприятия по его переработке и транспортировке. В результате перевода на голубое топливо мазутных и угольных котельных коэффициент их полезного действия увеличится на 25-40 %, снизятся тарифы на свет и тепло, – заявил Сергей Дарькин.

Перевод ТЭЦ-2 на экологически чистое топливо существенно улучшил экологическую ситуацию во Владивостоке. В 2011 году 6 из 14 котлоагрегатов станции переведены на газ, остальные планируется перевести до конца 2013-го. На углеводородном сырье уже работают городская ТЭЦ-1 и ТЭЦ “Северная” на острове Русский.

В будущем к газоснабжению подключат автосборочное производство “Соллерс – Дальний Восток”, строящийся нефтехимический комплекс в районе бухты Врангеля и Находкинскую ТЭЦ. Природный газ в Приморье поступает по магистральному газопроводу “Сахалин – Хабаровск – Владивосток”. В рамках программы газификации края на 2011-2015 годы подключат 20 муниципальных образований, сообщает портал "Энергоньюс".

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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