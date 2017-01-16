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В Приморье самый низкий показатель освоения сельхозсубсидий
Приморский край опять вошел в пятерку субъектов РФ с наиболее низким уровнем доведения до получателей средств господдержки (субсидии) сельскохозяйственной отрасли из федерального бюджета, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По оперативной информации о расходах бюджета на 22 декабря 2016 года, размещенной на сайте Минсельхоза РФ, регион освоил только 79,9% этих средств. Это, конечно, не настолько низкий показатель, как в прошлом году, когда было освоено чуть больше 50%, тем не менее, это наименьший показатель среди регионов ДФО. В среднем субъекты ДФО освоили 95,5%. Эту картину в значительной степени повторяют и показатели расхода регионального бюджета.
Согласно заключенным соглашениям на текущий год было предусмотрено 621,6 млн. руб. из краевого бюджета на развитие отрасли, что почти в два раза превышает прошлогоднюю сумму. Но, сообщает оперативная сводка, перечислено сельхозтоваропроизводителям на указанную дату 443 млн. руб. Уровень освоения составил 71%, что все же несколько выше прошлогоднего результата. В прошлом году освоенных средств на начало декабря было примерно 65%.
Елена АБАШЕВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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