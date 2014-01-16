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Проект завода СПГ в Приморье подвергнут общественной экспертизе
Проведение общественных слушаний по строительству завода СПГ в Хасанском районе обсудили 15 января первый вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоров и представители ОАО «Газпром СПГ Владивосток».
Сергей Сидоров подчеркнул, что обсуждение проекта завода по сжижению природного газа в Хасанском районе Приморья должно быть максимально открытым. «Очень важно провести общественную экспертизу. Мы должны объективно показать приморцам, что региону даст открытие завода СПГ. Это один из ключевых проектов в регионе на сегодняшний день», - сказал он.
Первый вице-губернатор генеральный директор ОАО «Газпром СПГ Владивосток» Игорь Крутиков сошлись во мнении, что необходимо подключить к обсуждению проекта ведущих экспертов в разных областях.
Напомним, размер инвестиций в строительство завода СПГ в Хасанском районе составит 13,5 миллиардов долларов. При этом налоги будут поступать в бюджет Хасанского района начиная с момента строительства и после введения его в эксплуатацию.
Строительство завода СПГ принесет не только значительные финансовые поступления в бюджет, но и привлечет сюда специалистов – строителей, газовиков. Реализация проекта «Газпрома» будет также способствовать развитию социальной инфраструктуры в Хасанском районе. Появятся новые жилые дома, детские сады, объекты соцкультбыта.
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