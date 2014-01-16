Проект завода СПГ в Приморье подвергнут общественной экспертизе

Проведение общественных слушаний по строительству завода СПГ в Хасанском районе обсудили 15 января первый вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоров и представители ОАО «Газпром СПГ Владивосток».

Сергей Сидоров подчеркнул, что обсуждение проекта завода по сжижению природного газа в Хасанском районе Приморья должно быть максимально открытым. «Очень важно провести общественную экспертизу. Мы должны объективно показать приморцам, что региону даст открытие завода СПГ. Это один из ключевых проектов в регионе на сегодняшний день», - сказал он.

Первый вице-губернатор генеральный директор ОАО «Газпром СПГ Владивосток» Игорь Крутиков сошлись во мнении, что необходимо подключить к обсуждению проекта ведущих экспертов в разных областях.

Напомним, размер инвестиций в строительство завода СПГ в Хасанском районе составит 13,5 миллиардов долларов. При этом налоги будут поступать в бюджет Хасанского района начиная с момента строительства и после введения его в эксплуатацию.

Строительство завода СПГ принесет не только значительные финансовые поступления в бюджет, но и привлечет сюда специалистов – строителей, газовиков. Реализация проекта «Газпрома» будет также способствовать развитию социальной инфраструктуры в Хасанском районе. Появятся новые жилые дома, детские сады, объекты соцкультбыта.

ZRPRESS.RU, Владивосток.