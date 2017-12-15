Приморцам рассказали, где дешевле покупать продукты

Еженедельный мониторинг цен на продукты питания в Приморье представил краевой департамент лицензирования и торговли. Зачастую в магазинах и на рынках продукцию реализуют по ценам ниже среднерыночных, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации края.



Так, по данным ведомства, замороженное мясо птицы дешевле приобретать в магазинах сети «Фреш 25» во Владивостоке по 79,9 рублей за килограмм, замороженную свинину – в супермаркетах «Рэми» по 209,9 рублей за килограмм.



Пастеризованное молоко по наиболее низкой стоимости – в супермаркете «Михайловский» во Владивостоке – 54,9 рублей за литр молока жирностью 2,5 процента.



Наиболее дешевое куриное яйцо – в магазинах сети «Фреш 25» – 52,9 рублей за десяток. Стоимость килограмма шлифованного риса ниже всего в магазинах «Рэми» – 39,9 рублей. Эта же торговая сеть предлагает наиболее дешевый сахар-песок – 40,95 рублей за килограмм, а также картофель – по 19,45 рублей за килограмм, и яблоки – от 66,45 рублей за килограмм.



Отдельный мониторинг посвящён ценам на мороженную рыбу на приморских прилавках. Наиболее дешёвая горбуша, по данным на 14 декабря, продаётся на рыбном рынке по улице Русская, 16 во Владивостоке – от 155 рублей за килограмм. Камбалу дешевле можно купить в магазинах «Рэми» – от 77,75 рублей за килограмм.



Наименее дорогая кета – в сети супермаркетов «Самбери» – от 249,9 рублей за килограмм. Сельдь дешевле в магазинах «Рэми» – по 55,45 рублей за килограмм.



Отметим, что вопрос снижения цен на продукты питания сейчас – один из наиболее актуальных в Приморье. Работать над решением этой задачи всем вместе – Администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям – поставил задачу врио губернатора региона Андрей Тарасенко.



Свой вклад в сдерживание цен в Приморье сегодня вносит краевое Госпродагентство. Оно реализует продукцию по ценам ниже рыночных в пригороде Владивостока, в сёлах Михайловка, Раздольное и посёлке Кировский.



«На сегодняшний день Госпродагентство закупило у местных производителей овощи – картофель, лук, морковь, капусту. Цены, по которым их реализует это предприятие, зачастую бывают в два раза ниже среднерыночных», – отметила заместитель директора департамента лицензирования и торговли Приморского края Татьяна Шивыдкина.



Кроме того, в ассортименте Госпродагентства – крупы, рис, сахар, гречка, масло и друге продукты. С полным списком и ценами можно ознакомиться на сайте агентства.



Напомним, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин заявил, что введенные санкции помогли на внутреннем рынке российским товаропроизводителям.



«Потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке, так что этой благоприятной ситуацией, которая сегодня сложилась, нужно воспользоваться по полной программе», – подчеркнул глава государства.



О фактах резкого повышения цен на продовольственные товары в Приморье жители края могут сообщить по телефонам «горячей линии»: 8 (423) 2-215-803, 2-215-804.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.