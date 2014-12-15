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Свинина из Приморья оказалась опасна для здоровья

15 Декабря 2014, 12:51 | Приморье

Фермер из Шкотовского района Приморского края будет привлечен к административной ответственности за неисполнение предписания Россельхознадзора. Кроме того, в его продукции найден анаболический стероид.

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проверено исполнение предписания, выданного ранее одному из фермеров из села Центральное Шкотовского района. Осмотр хозяйства показал, что законные требования выполнены не в полном объеме. Навозохранилище не было перенесено, согласно ветеринарно-санитарных норм, за территорию фермы и не было огорожено, как и сама территория фермы. Убойно-санитарная площадка и биотермическая яма так и не были оборудованы надлежащим образом, пробы молока на мастит не сдавались, не была проведена регистрация свинопоголовья в ветеринарной службе.

За неисполнение предписания в отношении фермера территориальным управлением Россельхознадзора составлен протокол об административном правонарушении, наказание  за которое, согласно КоАП, предусматривает штраф от 20 до 40 тысяч рублей.

Кроме этого, оказалось, что свинина, полученная на ферме, не соответствует нормам безопасности. Анализ, проведенный в ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора, показал, что в мясе содержится 19-нортестостерон – синтетический анаболический стероид. Некоторые эфиры 19-нортестостерона применяются в ветеринарной практике по показаниям в лечебных целях, однако систематическое использование  19-нортестостерона с целью стимуляции роста мышечной массы животного в Российской Федерации запрещено, и его наличие в пищевой продукции недопустимо.

По заявлению фермера, им анаболический стероид не применялся, что, по мнению сотрудников Россельхознадзора, может быть правдой. Возможно, что препарат попал в мясо животных вместе с кормом. Для установления истины Россельхознадзором введен режим усиленного лабораторного контроля в течение трех месяцев.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
Теги: безопасность  мясо  Россельхознадзор  приморье  свинина 



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Комментарии

  • Псевдоним14:45, 15.12.2014#

    ну что, покупаем "родное, приморское"? бггггг. . .

  • Cot15:26, 15.12.2014#

    А думаешь что импортная свинина лучше?

  • Псевдо15:21, 15.12.2014#

    Свои, хуже китайцев.

  • Cot15:28, 15.12.2014#

    Чужой палец всегда толще.

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