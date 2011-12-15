"Исключительный" туризм

В полуистеричной тональности прошла пресс-конференция представителей туристических компаний Приморья, отстраненных от участия в реализации Межправительственного соглашения о безвизовом обмене между КНР и Россией. Пресс-конференция состоялась 14 ноября, и обозначенную тональность задал на ней председатель комитета по туризму краевой администрации Сергей ПЫСИН.

Разговоры о том, как дороги Приморью исключенные компании и как пострадают приморцы от неправильных действий федералов, на наш взгляд - абсолютно ложное направление поисков выхода из сложившейся ситуации. Вряд ли кого-то впечатлила информация о налоговой отдаче 15 "отказников" за десять месяцев текущего года - 13,5 миллиона рублей, и уж вовсе смешным в этой связи выглядело выступление чиновницы уссурийской администрации на предмет того, что развитие Уссурийского района теперь находится под угрозой.

Если что-то в выступлениях руководителей турфирм и заслуживало внимания, так это мучительно выданное в финале встречи с журналистами предположение о нездоровой конкуренции. С этого, собственно говоря, и надо было начинать, но очевидно, что краевой администрации и туристическим компаниям очень хочется, чтобы СМИ раздули тему нездоровой конкуренции без их участия. Желание чиновников и бизнеса понятно - еще неизвестно, чем закончится вся эта история с сомнительным решением Федерального агентства по туризму, в точности копирующее, по словам краевого депутата Николая МОРОЗОВА, технологию принятия таможенного решения по мини-каталогам, опротестованного прокуратурой. Вполне вероятно, что все еще вернется на круги своя, а наиболее заметных горлопанов возьмут на "перспективную" заметку.

Хотя, по нашей информации, это не единственный мотив молчания "ягнят". Отдельные источники в турфирмах утверждают, что нынешнюю ситуацию спровоцировала сама краевая администрация. Мол, в соответствии с установленным годами порядком край предоставил в Федеральное агентство по туризму информацию о нарушениях в семи туристических компаниях, а уже потом федералы присовокупили к этому списку еще восемь компаний. Причем первые семь кандидатов на вылет определились после их отказа платить определенную мзду каким-то местным чиновникам. Вторые восемь - отказались платить уже федералам.

Впрочем, версия о коррупции в туристической отрасли не единственная применительно к злополучному решению Федерального агентства по туризму. Лично меня более впечатлило робкое предположение руководителя компании "Хасан-Интур" Анатолия БАГРЕЦОВА о так называемом "китайском следе". В своем выступлении он обратил внимание, что, исключив его фирму, а также предприятие "Беркут" из числа участников Межправительственного соглашения, Федеральное агентство ликвидировало единственные российские компании, занимавшиеся безвизовым обменом на приграничной территории. У нас, конечно, вся территория приграничная, но Хасанский район к Поднебесной ближе некуда. Так вот, по словам Багрецова, китайские партнеры давно уже изъявляют желание перетянуть на себя целиком обслуживание китайских туристов в РФ.

С этой целью на территории края возводятся китайские гостиницы и открываются все новые и новые китайские рестораны и кафе. То есть, по задумке, львиная доля китайских туристических финансов так или иначе будет возвращаться на историческую родину, а не оседать в крае. Мы уже привыкли к всевозможным китайским страшилкам и относимся к ним с достаточной долей скептицизма, но совсем недавно ярый противник подобных страшилок, специалист по Китаю и профессор МГУ Виля ГЕЛЬБРАС, на встрече с приморскими журналистами подтвердил информацию о том, что в России и, в частности, в Москве существует сильное китайское лобби, которое не жалеет денег для принятия нужных Китаю законов и постановлений как на федеральном, так и на региональном уровне. Исключение 15 приморских компаний, а также одной хабаровской и одной читинской из числа участников Межправительственного соглашения в эту версию вписывается вполне логично. Ведь, по словам того же Сергея Пысина, исключенные компании контролировали 78% туристического потока из Китая и 56% туристических поездок в Поднебесную. По безвизовому обмену, разумеется.

Еще одной причиной разгорающегося туристического скандала некоторые склонны считать вмешательство силовиков. Собственно, ФСБ изначально присутствовало в мотивировочной части решения Федерального агентства, но, пожалуй, только после отставки дальневосточного полпреда ПУЛИКОВСКОГО эта версия обретает элементы логики. Правда, если саму отставку полпреда воспринимать как элемент антикоррупционной борьбы. С этой точки зрения исключение компаний, почти целиком контролирующих туристические потоки в рамках безвизового, обмена в какой-то степени разрушает монополию на столь специфичный сегмент рынка небольшой группы краевых депутатов, дружественных губернатору и, по слухам, теперь уже бывшему полпреду. Очевидная слабость подобных предположений заключается лишь в том, что, например, для хозяина турфирмы-отказника БМТ "Приморье" депутата Владимира ХМЕЛЯ, туристический бизнес является отнюдь не основным и уж тем более не жизненно важным.

Ну и, наконец, последним, а точнее, первым предположением о подоплеке случившегося по-прежнему остается заказ московских компаний. Здесь также, с одной стороны, говорят о вымогаемых взятках, а с другой - рассуждают о возможном поглощении уцелевших, но мелких 25 приморских компаний московским бизнесом. Сложно сказать, какая из этих версий выглядит более предпочтительнее, но то, что решение Федерального агентства было продиктовано не буквой закона, а какими-то сторонними соображениями - можно утверждать с полным основанием. Во-первых, по информации приморских турфирм, китайская сторона по дипломатическим каналам пока не получала никаких уведомлений о принятом решении. Однако эта информация содержится в решении агентства. Спрашивается, чего выжидаем? Реакции приморской общественности или денежного эквивалента другого - оправдательного решения? Во-вторых, в число отказников попали компании, которые вообще не занимались приемом китайских туристов, например фирма "Дальинтурист". Хотя именно нарушения по приему гостей и вменяются в вину нарушителям.

Еще один любопытный момент, это исключение компании "Приморсктурист", которая входит в Ассоциацию туроператоров "Мир без границ", имеющую, по неофициальной информации, самое прямое отношение к выводам Федерального агентства. То есть соображения цивилизованного объединения туристического рынка России на основании общепринятых правил и норм здесь также остаются в стороне. При таком подходе, на наш взгляд, дело может закончиться более громким разоблачительным скандалом, чем исключение приморских компаний из соглашения о безвизовом обмене. Если, конечно, мы не наблюдаем борьбу чиновничьих кланов за весьма лакомый кусок туристического пирога. Уж чиновники, можно не сомневаться, между собой договориться сумеют.