Экологический туризм становится фишкой Приморья

С 15 июля начался прием заявок и материалов для участия в ежегодном региональном конкурсе «Лидеры туриндустрии Приморья-2011». В этом году он посвящен развитию экологического туризма, который должен стать составной частью туристической отрасли региона.

Природа без границ для туризма

Как сообщили в департаменте международного сотрудничества и туризма Приморского края, конкурс проводится в рамках предстоящего V Международного экологического форума «Природа без границ».Он способствует развитию экологического туризма, повышению эффективности работы предприятий туристского комплекса и качества обслуживания туристов, роста профессионализма и творческой инициативы работников туриндустрии. Его организатором выступили общественные организации - Некоммерческое партнёрство «ТОМИ «Окно в Евразию», Приморское региональное отделение Российского союза туриндустрии при поддержке департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края.

Работы победителей будут представлены на экологической выставке форума «Природа без границ», который пройдет во Владивостоке 6-7 октября. Департамент международного сотрудничества и туризма Приморского края принимает заявки.

В Приморье много объектов, потенциально привлекательных для туристов, и в этом смысле у нашего края неплохие перспективы. Но… только при условии создания современной инфраструктуры и развития дорожной сети. Отчасти Приморью повезло – решение о создании игорной зоны «Приморье» в районе бухты Муравьиная дало шанс для создание хотя бы одной зоны отдыха мирового уровня.

Досье "ЗР

Инфраструктура игорной зоны должна включить казино, торгово-выставочный комплекс, рекреационную зону, аквапарк, яхт-клуб, а также гостиницы 3, 4 и 5 звезд вместимостью от 100 до 400 номеров. Общая площадь зоны - более 500 тыс. кв. метров. Оператор проекта – ОАО «Наш дом – Приморье».

По инициативе краевых властей решено игорную зону дополнить инфраструктурой для семейного отдыха, ведь бухта Муравьиная является прекрасным местом для купания в близи Владивостока. Здесь уже ведутся работы по строительству подъездной дороги и проектированию первой очереди - это казино, многофункциональный развлекательный комплекс и гостиница на 100 номеров. Общая площадь - не менее 16 тыс. кв. метров. Недавно губернатор Сергей ДАРЬКИН посетил территории будущей зоны. «Мы ожидаем, что в результате строительства развлекательного комплекса в полной мере будет развиваться рекреационный потенциал Приморского края», - отметил губернатор.

Губернатор не скрывает, что власти рассчитывают на иностранные инвестиции в туристические объекты края, но при этом администрация пытается аккумулировать туристический потенциал территории. Конкурс «Природа без границ» тому пример.

У самого синего моря

На сегодня основными потребителями приморского турпродукта являются сами приморцы и соседи-дальневосточники. Самым популярным направлением остаётся пляжный отдых (здесь лидируют Хасанское и Ливадийское побережье). Но в этом пляжном сезоне соседи не проявили такой активности, как в прошлые годы. Поводом стала авария на японской АЭС «Фукусима», к ней добавилась прохладная дождливая погода в Приморье в первой половине лета. И хотя показания дозиметров, начиная с марта и вплоть до настоящего времени, наглядно свидетельствуют, что все опасения напрасны, многие жители Хабаровского края и Амурской области всё же выбрали другие места для отдыха.

Некоторые руководители турфирм и баз отдыха говорят, что этим летом произошёл весьма ощутимый спад, и если дальше так пойдёт, они просто начнут разоряться.

Ведь, как справедливо сетуют владельцы баз отдыха на морском побережье, назвать их бизнес высокорентабельным даже в лучшие годы, вряд ли возможно. «В силу климатических особенностей купальный сезон в Приморье длится максимум 2,5 месяца, и за этот период нужно окупить все вложенные средства», - поясняет Ольга КУДРЯВЦЕВА, председатель Приморского отделения Российского союза туриндустрии. - В остальные 9-10 месяцев в году базу приходится охранять и поддерживать в рабочем состоянии, а доходов практически не поступает».

Поэтому и цены на проживание в июле-августе - высоки, а набор удобств на приморский базах - скорее, редкость.

«Мы уже много лет проводим мониторинг и не раз убеждались, что главное для туристов - чистое море и летний домик с удобствами на улице отдыхающих, как правило, не пугает, - считает Оксана ЗЯБЛОВА, директор туристической фирмы «Пять звёзд», располагающей собственной базой отдыха. - В качестве дополнительных услуг многие базы предлагают прокат спортивного снаряжения, катамаранов, водных мотоциклов, велосипедов, организуют экскурсии, конные и морские прогулки, дискотеки. И эти развлечения, хочу отметить, обходятся владельцам баз не дорого. А вот снабдить каждый домик туалетом, добившись соответствующего разрешения, а потом их эксплуатировать 1,5-2 месяца в году – вот это действительно сумасшедшие деньги».

Конечно, в Приморье можно найти и более комфортабельные базы отдыха со всеми удобствами, но этот товар – не для массового потребителя: порядок цен здесь повыше таиландских.

Лицом к природе… по плохой дороге

«В последние годы набирают популярность приключенческие туры, - рассказывает Оксана Зяблова. – Здесь есть возможность совместить пляжный отдых с экскурсионным. В качестве примера можно привести туры на заповедный остров Петрова, посещение Парка Драконов, Дальневосточного морского заповедника, отдых на берегу бухты Киевка в Лазовском районе. По сути это экологически-познавательный туризм, но здесь есть элемент приключения – эти туры для тех, кто не боится препятствий и неожиданностей, которые могут возникнуть в ходе путешествия».

На территории края есть много точек, весьма привлекательных для туристов, но труднодоступных. Попасть туда можно только с помощью туристических компаний. И это не реклама. Например, кто не мечтает побывать в Дальневосточном морском заповеднике (Хасанский район), но добраться туда самостоятельно не так просто, да и получить разрешение на посещение заповедника для частного лица – проблема. В турфирме система уже отработана: собирают группу, получают разрешение, заказывают специальный транспорт, проводят инструктаж с туристами о правилах поведения на территории заповедника и нанимают катер.

Новые точки, привлекающие туристов, появились в последние годы и на севере Приморья - в Ольгинском, Тернейском и Кавалеровском районах. Конечно, о массовом отдыхе речь не идёт – даже в разгар сезона море здесь прохладное, зато дикие красоты и рыбалка. На северах, как правило, отдыхают малыми группами, иногда заказывают даже индивидуальные туры. Здесь отдых прежде всего экологической направленности.

«Это перспективное направление, я думаю, за ним большое будущее, - уверена Ольга Кудрявцева. – Жители крупных городов - и в России, и за границей - сегодня уже насытились благами цивилизации и поворачиваются лицом к природе. Красивых мест в Приморье много, но, как правило, они расположены далеко от населённых пунктов. И дороги там… Для развития экологического туризма очень важно наличие инфраструктуры и дорожной сети, а с этим в Приморье, прямо скажем, не всё гладко. В результате по себестоимости туры очень дороги. Бывает, что туркомпания разрабатывает интересный маршрут, а потом не может набрать группу из-за высокой стоимости путёвки. Получается затратно, а прибыль невелика. Что же касается иностранных туристов, они зачастую отказываются от путешествия из-за отсутствия необходимой инфраструктуры».

В Приморье расстояние от одного более-менее цивилизованного населённого пункта до другого, где есть гостиница или база отдыха, велико, особенно на северах, и по дороге – никаких бытовых удобств. Кстати, иностранные туристы, исследуя русские просторы, готовы днем терпеть любые неудобства, но им нужен обустроенный туалет, а вечером – тёплый душ и чистая постель.

Палеодеревни, аквапарк и горнолыжные трассы

Повод для оптимизма всё же есть. В ближайшее время должна заработать «Программа развития внутреннего и въездного туризма Приморского края на 2011-2016 гг.» (сейчас она находится на утверждении). В рамках программы запланировано финансирование из краевого бюджета (начиная с 2012 г.), а также привлечение частных инвестиций, определяются приоритетные направления развития туризма.

«Реализация целевой программы позволит создать конкурентоспособный туристско-рекреационный комплекс и значительно увеличить объемы въездного и внутреннего туризма, - уверен губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН. - Мы готовы дать налоговые льготы тем, кто хочет строить гостиницы и кемпинги, готовы компенсировать ставки по кредитам».

По данным на начало августа, в департамент международного сотрудничества и туризма Приморского края было подано 76 проектов (если же говорить об инвестиционных проектах в полном смысле этого слова, которые составлены по всем правилам и имеют необходимую финансовую документацию – их около 30). Причём в нескольких случаях инвесторы уже приступили к их реализации. Как правило, инициаторами туристических проектов выступают МО или местные предприниматели, иногда они объединяют усилия.

Как рассказал Владимир ЩУР, возглавляющий отдел развития туризма краевого департамента, больше всего проектов (а именно 8) связано с организацией новых и обустройством существующих горнолыжных трасс. Среди других интересных задумок – крытый аквапарк в Ливадии, деревенские подворья в Шкотовском и Надеждинском районах, реабилитационный центр в Чистоводном, базы отдыха в Яковлевском и Спасском районах, дайвинг-центр и многофункциональный комплекс «Пирамида» недалеко от Находки, туристский кластер в Дальнереченском районе, палеодеревни рядом с Уссурийском и в Садгороде. Если говорить о МО, то по числу представленных проектов лидирует Находкинский округ (6 проектов).

А вот гора Пидан – один из главных туристических объектов Приморья, привлекающий не только россиян, но и наших соседей из стран АТР (и при этом совершенно не обустроенный), – пока не нашла своего инвестора. По словам Владимира Щура, до сих пор серьёзных проектов, связанных с Пиданом, в департамент подано не было. А это значит, что поле для деятельности ещё есть. Приём проектов продолжается.