Въездной туризм в коме

Туристический бизнес по доходности уступает лишь добыче и переработке нефти, уверяют эксперты. К Приморскому краю это утверждение пока не имеет отношения не только по причине отсутствия добычи нефти. Несмотря на то, что по некоторым оценкам на рынке сегодня работают более 300 туркомпаний, влияние туризма на экономику края все последние годы остается незначительным.

Впрочем, цифру эту не стоит воспринимать буквально. Существенный процент в ней составляют те фирмы, что находятся в так называемой стадии становления, которая не всегда завершается появлением нового игрока. При этом численность занятых в отрасли специалистов остается практически без изменений в течение последних 5 лет. Фирмы не разрастаются изнутри. По сей день в каждой из них, в основном, работают 3-4 человека, а ассортиментная продукция настолько мала, что не требует увеличения штата. К тому же далеко не каждая фирма имеет дело с въездным туризмом, актуальность которого в годы подготовки саммита АТЭС, очевидно, будет возрастать. Но уже сегодня необходимость изменения сложившегося стандарта услуг в индустрии встает со всей очевидностью.

По официальным данным, в минувшем году спад по основному направлению въездного туризма - китайскому - в крае составил 37%. Причем спад коснулся и остальных двух из существующих активных направлений: японского и корейского. Почему же к нам не едут иностранные туристы?

Все последние годы наш край по большей части представлял собой транзитный пункт, откуда прибывшие на нашу территорию туристы растекались по всей стране. Как говорят сами туроператоры, задержавшийся на 5 дней японец - случай уникальный. И дело не только в том, что 5 дней ему здесь и делать-то особо нечего. Главная проблема связана с безопасностью его пребывания. Перечень рисков, которым потенциально подвергается иностранец, достаточно широкий: от санитарно-эпидемиологических до криминальных, от стихии до некачественных услуг. И на особом месте тут транспортная безопасность.

Неурегулированность транспортных вопросов приводит к тому, что ни один российский туроператор не может дать гарантии отправляющей фирме, что в определенный договоренностями час ее соотечественники смогут выехать за границу нашего государства. Скопление туристов, скажем, в поселке Пограничном зачастую доходит до сотни человек. В поисках ночлега они вынуждены расселяться в домах местных жителей, нарушая тем самым миграционный закон.

Но этим не исчерпываются неприятности, поджидающие иностранца в крае. Абсурдную ситуацию породили новые миграционные правила. Каждый въезжающий в страну турист по меньшей мере сутки, а то и дольше остается здесь фактически бесправным, пока регистрируется его пребывание в России. Просидеть сутки, не покидая гостиницы, - не самый удачный вид отдыха. Но, выйдя за пределы гостиницы в течение этого срока, он рискует, как минимум, оказаться в ближайшем отделении милиции. И тут со всей российской остротой встает вопрос о правовой безопасности наших гостей.

Сейчас идет активная работа по созданию службы правовой помощи иностранным туристам и уже подписан ряд соглашений. К этой работе предполагается привлечь и страховые компании. Но помимо этой помощи для иностранца, оказавшегося во Владивостоке, остро встает проблема получения любой информации внутри города. Прибывающие сюда японцы недоумевают, как им разобраться, в какую сторону сделать следующий шаг, ведь до сих пор нет указателей на иностранных языках даже на вокзалах, перронах, а уж тем более в центре города, названия улиц на табличках домов, за исключением проспекта 100-летия Владивостока, только на русском языке.

Необходимость специальных информационных центров для иностранных туристов уже созрела давно. Опыт работы таких центров в России пока есть только в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге. У Владивостока есть возможность воспользоваться удачным опытом столичных городов и выстроить службу с привычными для иностранца нормами общения. И какие бы претензии об отсутствии заинтересованности ни предъявляли туроператоры к власти, очевидно, что эти проблемы, по сути, являются внутренними для бизнеса. Ему и придется аккумулировать финансовые ресурсы, вырабатывать определенные проектные решения и только после этого искать поддержки властей.

Потребность в более тесных контактах ощущается и со стороны власти, и со стороны бизнеса. Туроператоры соглашаются, что если бы туризм был легализован хотя бы на 50%, то оснований для тесного взаимодействия с властью было бы значительно больше. Но сегодня основные финансовые потоки находятся в тени. До сих пор встречаются фирмы, выставляющие в документах затраты на человекодень в размере 60-100 руб. Расчеты с поставщиками услуг по обычаю осуществляются наличными, отсюда же и объемы налоговых отчислений.

Подписанный губернатором края и китайской стороной в рамках межправительственных соглашений документ предполагает перевод платежей на безналичный расчет, что, по сути, является механизмом легализации в первую очередь въездного туризма. Но при отсутствии мер поддержки бизнеса, стимулирования его развития эти решения ведут только к удорожанию стоимости обслуживания. Впрочем, по некоторым сведениям, власть готова сделать реальные шаги навстречу, и уже обсуждается вопрос о выделении бюджетной строки в субъекте федерации, называется даже цифра предполагаемых средств, причем не совсем уж и малая.

Но позволит ли она принципиально изменить ситуацию и куда будут направлены деньги в первую очередь? В наведение порядка с объектами показа в городе и создание видовых площадок? Есть и еще десятки вопросов...