- Сегодня туристская индустрия Приморья приобретает черты динамичной, эффективной и цивилизованной отрасли экономики, которая оказывает сильное влияние на сопряженные отрасли и способствует положительным социальным изменениям и развитию края. Пришло понимание, что туризм - составляющая часть экономики как государства, так и отдельного региона. В Приморском крае создана и принята Программа развития рекреационно-туристического комплекса Приморского края на 2004-2010 годы. В Программе намечены приоритетные "точки" роста туристского сектора экономики и направления управления региональным туристским комплексом Приморья.

Сегодня Приморский край приобретает все более важное значение для России как туристско-курортный регион и контактная туристская территория с соседними странами АТР. Среди важнейших факторов, способствующих этому, можно назвать и исключительность геополитического положения края, и истинную уникальность, и не полностью еще исследованное богатство туристских ресурсов культурного и природного наследия края, а также - прохождение через территорию края Транссибирской железнодорожной магистрали и наличие крупных морских портов.

Приморье - это благодатное место исторического взаимопроникновения европейской и азиатской культур. Туристы стран Азиатско-Тихоокеанского региона приезжают к нам, чтобы познакомиться с европейской культурой, искусством и архитектурой. Европейцам интересна культура восточных народов, населявших эту территорию России в прошлом. Особенно значим для Приморья внутренний и въездной туризм. Разнообразие ландшафтов, обилие уникальных растений и животного мира создают благоприятные условия для развития индустрии отдыха, в первую очередь для граждан России. Поэтому одним из важнейших для края является природно-экологический туризм. Это охота и рыбалка, морской отдых, дайвинг и рафтинг и др. Популярен островной туризм. Например, на острове Попова действуют структурные подразделения Дальневосточного морского заповедника - Музей природы и ее охраны и Центр экологического просвещения, который организует и обеспечивает большую экскурсионную программу.

Водный туризм всегда привлекал и по-прежнему привлекает дальневосточных и иностранных туристов сочетанием активного отдыха с наблюдением природных красот. Пригодными для сплава являются многие реки, текущие с хребта Сихотэ-Алинь в восточном направлении, впадающие в Японское море, и реки бассейна реки Уссури. Сверхпопулярна у российских и иностранных туристов пещера Макрушинская, которая является одной из крупнейших карстовых пещер на Дальнем Востоке.

С большой перспективой в Приморье развивается историко-археологический, культурно-познавательный, тематический туризм, а также - культурные и молодежные обмены.

Уже 10 лет ежегодно проводится Дальневосточная международная туристская выставка "Дальтур". В последней выставке приняли участие около 90 организаций, компаний и предприятий, в их числе более 40 иностранных участников из Китая, Японии, Республики Корея, с Кипра и др., муниципальных образований края, туркомпаний из регионов Дальнего Востока России и Сибири.

Дальнейшее развитие туризма требует создания в Приморье соответствующей мировым стандартам большой туристской инфраструктуры. Сейчас в крае создаются настоящие комплексы для активного отдыха, культурно-рекреационные и оздоровительные центры международного класса, предприятия по производству сувениров и других необходимых товаров для туристской индустрии. Большое внимание уделяется обустройству маршрутов автомобильного туризма (пункты питания, кемпинги, информационные центры и т.д.), а также комплексному развитию и обеспечению морских круизных маршрутов.

Особым историко-культурным туристским объектом в будущем станет интегрированный туристский комплекс "Владивостокская военно-морская крепость". Здесь будет создана инфраструктура, полностью соответствующая значимости этого туристического объекта.

Точками роста в ближайшее время станут аква-культурные рекреационные центры-комплексы во Владивостоке, Находке и туристско-рекреационный научно-просветительский центр "Владивостокский океанариум в б. Патрокл", а также туристско-рекреационный центр "Дальневосточный международный этнографический парк" на юге Партизанского района, включающий туристское обустройство горы Брат и горы Сестра.