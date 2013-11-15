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Приморский завод "Звезда" будет строить добывающие платформы по корейским технологиям
По итогам российско-корейских переговоров на высшем уровне подписан меморандум о взаимопонимании между консорциумом ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Совкомфлот» и Daewoo Ship Building & Marine Engineering о сотрудничестве в области создания центра судостроения в России.
Ранее сообщалось, что «Роснефть» и «Газпромбанк» на паритетных началах создадут СП «Современные технологии судостроения», которое в ноябре приобретет 75% минус 2 акции Дальневосточного центра судостроения и судоремонта («дочка» «Объединенной судостроительной корпорации»).
В Дальневосточный центр входит ряд судостроительных и судоремонтных предприятий, в том числе и судостроительный комплекс «Звезда», на котором планируется изготовление добывающих платформ. В соответствии с меморандумом, подписанным в Сеуле по итогам российско-корейских переговоров, ввести в эксплуатацию судостроительный комплекс «Звезда» планируется в 2016 году. Одновременно предполагается создать российско-корейский Инжиниринговый центр по судостроению и морской технике для шельфовых проектов. Кроме того, стороны определили основные условия по обмену технологиями, локализации производства и размещению заказов.
Якорным заказчиком будет «Роснефть», которой до 2030 года потребуется 106 платформ и более 200 судов обеспечения. Кроме того, ожидаются заказы от «Совкомфлота».
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