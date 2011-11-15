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В Приморском крае продолжается сокращение производства молока
В Приморском крае за январь-октябрь 2011 года выпуск продукции сельского хозяйства составил 20633,1 млн рублей, что на 4,3% больше уровня января-октября 2010 года, сообщает Приморскстат.
Всеми сельхозпроизводителями произведено больше мяса на 6,8%, яиц - на 7,5%, сокращено производство молока на 3,3%.
В Приморском крае основными производителями молока являются личные подсобные хозяйства населения (67,8%); мяса и яиц (более 70%) - сельскохозяйственные организации.
На долю крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей пришлось 2,8% общекраевого объема мяса, 8,5% - молока и 0,3% - яиц.
Сельскохозяйственным организациям удалось обеспечить рост производства мяса на 7,8%, молока - на 10,9%, яиц - на 10,7%.
Увеличилось производство мяса в 20 городах и районах из 30, молока - в 16 из 24, на их долю приходится, соответственно, 98% и 79,8% объемов края.
На начало ноября 2011 года в сельхозорганизациях возросло поголовье свиней и птицы, снизилось - крупного рогатого скота, овец и коз.
В сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено, в среднем, по 3054 кг молока (на 12,2% больше соответствующего периода прошлого года), в расчете на одну курицу-несушку получено, в среднем, по 231 яйцу (больше на 4,1%).
Сельскохозяйственными организациями реализовано 31,5 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, 19,4 тыс. - молока, 47,5 тыс. - зерновых культур, 32 тыс. - сои, 14,2 тыс. - картофеля, 33,3 тыс. тонн - овощей, 156,8 млн штук яиц.
По сравнению с прошлым годом возросла реализация скота и птицы, молока, яиц, зерновых культур, сои и овощей, сократилась - картофеля.
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