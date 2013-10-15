"В Приморье есть все: алмазы, золото, нефть…"

Главный геолог ОАО «Приморгеология» высоко оценивает перспективы природных ресурсов края

В преддверии юбилея Приморского края корреспондент «ЗР» встретился с главным геологом ОАО «Приморгеология» Сергеем Ковалевым, чтобы узнать, что на сегодняшний день известно о подземных кладовых региона-юбиляра.

- Сергей Владимирович, давайте начнем наш разговор с таких заветных слов, как нефть, золото, алмазы. Возможно ли в Приморье «копнуть поглубже и найти сырье погуще»?

- Если говорить о нефти, то эта тема в Приморском крае, с подачи местных геологов, была озвучена еще лет 10 назад. Мы исходили из примера соседнего Китая, где на аналогичных геологических структурах ведется успешная разведка и добыча нефти и газа. Краевые власти - тогда губернатором был Наздратенко - нашим предложением заняться нефтью заинтересовались, обрадовались, давайте, говорят, проводите необходимые исследования. Даже деньги на это выделили. Мы успели на отдельных участках отобрать газогеохимические пробы, но, увы, уже через полгода администрация в финансировании отказала, так что все осталось на уровне разговоров. Чтобы заниматься подобной работой, нужны значительные средства.

- Помнится, пару лет назад на разведку запасов нефти в Приморье правительство РФ собиралось выделить порядка 120 млн бюджетных рублей.

- «Приморгеология» федеральных заказов, связанных с разведкой нефтяных месторождений, пока не получала. Но мы рассчитываем, что тема черного золота найдет продолжение, поскольку страна остро нуждается в разведке новых ресурсов, чтобы сохранить существующие объемы добычи. А Приморский край имеет неплохие перспективы по нефти. По прогнозам специалистов, ресурсы углеводородов в Приморье могут составлять более 300 млн тонн. Это хорошие цифры.

К слову, нефть у нас еще в 60-е годы прошлого века начинали искать, даже пробурили скважину глубиной 2,5 км в районе Уссурийска, и в ней обнаружились газогеохимические признаки, свидетельствующие о наличии углеводородов. Но потом советские геологи открыли крупные нефтяные залежи в Западной Сибири, а в Приморье, понятно, все работы остановили.

- По мнению ряда ученых, уже к 2020-му году Россия выработает весь ресурс углеводородов, и страна останется ни с чем. На ваш взгляд, насколько реален этот пессимистичный прогноз?

- Думаю, что повод для оптимизма всегда найдется. Вот есть такая вполне обоснованная научная теория, что углеводороды постоянно возобновляются. Она, кстати, нередко подтверждается на практике. Бывает, что вроде бы максимально точно оценили ресурс месторождения, в указанный срок выработали, ушли с объекта, а спустя годы, порой десятки лет, возвратившись на площадку, специалисты обнаруживают, что заброшенная скважина снова дает нефть!

Бывает, что во время разработки скважины, рассчитанной, скажем, на 10 лет, выясняется, что запасов здесь намного больше прогнозных и хватит их еще на одно десятилетие, а то и больше.

Но хотя эта, так называемая минеральная, гипотеза имеет право на жизнь, успокаиваться не приходится. Геологоразведка должна опережать добычу ресурсов, иначе лет через 15, действительно, все может закончиться. Больше разведывать, чем добывать, – это аксиома. Нужно вкладывать деньги в геологоразведку. И не просто деньги, но очень большие деньги.

- В прессе прошла информация, что, к примеру, в Канаде на геологоразведку ежегодно тратится 1,8 млрд долларов, а в России всего 0,47 млрд долларов.

- Есть надежда, что и в нашей стране ситуация будет меняться в лучшую сторону. К слову, в последние годы уже появилась хорошая тенденция постоянного увеличения финансирования геологоразведочных работ. Конечно, оно все еще оставляет желать лучшего, но тем не менее дает возможность заниматься серьезными поисковыми и оценочными работами. В этом году «Приморгеология» выполняет федеральные заказы на 11 крупных объектах в крае. Эти заказы являются для нас основным финансовым источником: примерно 70 процентов всего бюджета. Остальные 30 предприятие зарабатывает по договорам с частными компаниями, причем это не только геологоразведка, но и сейсмотектонические, инженерно-изыскательские, научно-исследовательские работы.

Наши кадровые, технологические и материальные возможности позволяют выполнить все заказы профессионально, в соответствии со всеми требованиями. Мы не стоим на месте, постоянно покупаем современное оборудование, приборы, новую технику. В прошлом году приобрели дорогостоящую буровую установку, в этом году еще одну заказали. Обновили аппаратуру в лаборатории, которая, к слову, ежегодно проводит анализы огромного количества проб – 10, 20 и более тысяч!

Сегодня наши надежды на техническое перевооружение, создание новых стимулов для геологоразведки прежде всего связаны с деятельностью холдинга «Росгеология», который объединил 38 государственных геологоразведочных предприятий из 30 регионов страны, в том числе «Приморгеологию».

В июне этого года в «Росгеологии» сменился руководящий состав, во главе встал сильный, опытный управленец, очень профессиональный человек - Роман Панов, и сегодня мы наконец-то имеем разумную долгосрочную стратегию развития отрасли.

Нас устраивают амбициозные планы руководства «Росгеологии» – занять лидирующие позиции на отечественном рынке услуг геологоразведки, радикально обновить материально-техническую базу, задействовать инновационные разработки мирового уровня, расширить геологическую изученность как в масштабах страны, так и на уровне регионов.

- Сергей Владимирович, скажите, в наших приморских «кладовых» еще можно отыскать что-то уникальное, увидеть «землю в алмазах»?

- Конечно, можно. В недрах Приморья есть все: нефть, золото, алмазы, сапфиры, благородные опалы, редкие земли… Вполне реально открыть новые перспективные месторождения. Просто сейчас другой подход стал, не как в прошлом, 100 или даже 50 лет назад, когда пошел, молотком стукнул - и вот оно, золото! Кстати, раньше считалось, что в крае нет вольфрама, нет золота, а потом нашли «Восток» и «Лермонтовку».

В этом году специалисты «Приморгеологии» работали на Малиновской площади. По результатам геологоразведки выделены две перспективные поисковые площадки с прогнозными ресурсами золота 75 тонн.

Завершаются работы на Вознесенской площади, и уже сейчас можно говорить о благоприятном прогнозе на поиск здесь золота, а также урана, цинка, олова, германия, ряда редкоземельных металлов.

В целом, в Приморье крупных залежей золота, как мы говорим, «маму-жилу», еще не встречали, золотодобывающим край никогда не был. В то же время край, что называется, «золотит», у нас есть хорошие золотые и золото-серебряные месторождения, но, к сожалению, готовых, доведенных до стадии добычи пока практически нет. В первую очередь это касается добычи коренного золота, которое лежит в земле, его нужно добывать породой, потом дробить. То есть это более затратный способ. Поэтому коренное золото у нас пока не добывается. Работа больше идет по россыпному золоту, которое добывается в небольших объемах.

Помимо золота у нас есть богатейшие месторождения германия и природного графита. Но они тоже не используются в полном объеме. Предприятия, имеющие дело с германием, расположены в западной части страны, и им проще покупать его за рубежом. Та же ситуация с графитом: он-то есть, но вот куда и как его пристроить, предприниматели не знают. На графит брали лицензию две небольшие компании, но не потянули, так все и бросили. А у нас ведь очень хороший графит, крупночешуйчатый.

- Выходит, вся работа геологов напрасна?

- Нет, это не так. Геологоразведка во все времена работает на опережение, на перспективу, и говорить о сиюминутной выгоде здесь не приходится. Это не лес срубил, за месяц переработал - все, вот они, деньги! В геологии годы должны пройти, чтобы получить отдачу. Геологоразведка - весьма рискованное занятие. По мировой статистике, из 100 выделенных объектов месторождением может стать в лучшем случае один. Вот такая степень риска.

- Насколько изученным с точки зрения геологии является Приморье?

- Трудами многих приморских геологов, геофизиков, геохимиков к началу 90-х годов прошлого века Приморье вошло в число самых хорошо изученных территорий Дальнего Востока. На сегодняшний день проведены десятки тысяч исследований по всему краю, и мы хорошо знаем, где и что здесь можно найти, как с этим материалом обращаться.

Специалисты «Приморгеологии» составили новые современные геологические карты территории края. Пока это примерно 20 процентов всей площади, но это неплохой результат, в большинстве российских регионов этот процент гораздо ниже. Но мы успокаиваться не собираемся, будем и дальше продолжать эту работу. Она очень важна, поскольку дает самую полную информацию о запасах полезных ископаемых, позволяет правильно оценить, на какой площади можно будет искать месторождения определенного типа – от золота, вольфрама, нефти до глины и песка.

Сейчас мы вплотную занялись гидрогеологической съемкой, в том числе в миллионном масштабе. Это будет точная картина, где в Приморье вода находится, где искать эту воду, где вести разведку под воду. Возьмешь карту, а там все наши подземные водные запасы. Для нашего края проблема бесперебойного водоснабжения по-прежнему актуальна, так что, уверен, такая информация будет всегда кстати.

К слову, водная тема не сходит с повестки дня во всем мире, и в этом нет ничего удивительного: вода может быть ценнее золота и нефти. Человек, погибающий от жажды в пустыне, откажется от всего золота мира в обмен на флягу с живительной влагой.

Так что наша работа, в прямом смысле слова, жизненно необходима.

Марина ДОЛИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.