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В Приморье туристов уже считают миллионами
«После проведения во Владивостоке саммита АТЭС в 2012 году Владивосток и Приморский край в целом стали площадкой, на которой реализуется очень много значимых для края мероприятий самого высокого уровня», - отметил директор департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Алексей СТАРИЧКОВ. В этом году наблюдается значительный рост турпотока.
«К нам приезжают как российские, так и иностранные туристы. В прошлом году число гостей, которые посетили Приморский край, превысило один миллион человек. Мы ожидаем, что в этом году, благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае», эти цифры будут превышены. Число туристов из КНР только за 9 месяцев этого года превысило количество туристов из этой страны за весь 2012 год. Ожидаем, что в ближайшее время турпоток выйдет за границы стран АТР. Здесь возлагаем большие надежды на принятие Государственной думой законопроекта, который уже одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности», - считает директор департамента.
Отметим, документ предусматривает, что иностранные граждане, прибывающие в РФ из иностранных государств транзитом через аэропорты, смогут находиться на территории Российской Федерации в течение 72 часов без виз. Сегодня правительство определяет перечень таких аэропортов и стран, из которых смогут прибывать туристы.
Законопроект направлен на снижение визовых барьеров, препятствующих развитию въездного туризма. В список предложенных аэропортов внесен и Международный аэропорт Владивостока.
Директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Алексей Старичков рассказал о знаковых шагах, которые предпринимаются для развития инфраструктуры в регионе.
«Есть два крупных проекта, которые реализуются на территории Приморского края. Например, интегрированный развлекательный курорт в бухте Муравьиной. Нам удалось добиться заключения двух крупных инвестиционных договоров, это произошло 7-8 сентября в ходе работы Инвестиционного конгресса, который проходил на острове Русском в кампусе ДВФУ. Два инвестиционных договора с крупнейшими мировыми компаниями, это корпорации Melco и Naga, они будут резидентами интегрированного развлекательного курорта. Общий объем инвестиций превышает один миллиард долларов, запланировано поэтапное вложение средств в течение нескольких лет. С этим проектом мы связываем большие надежды - как с увеличением турпотока, так и с увеличением налоговых поступлений в бюджеты разных уровней», - подчеркнул директор департамента.
«Второй крупный проект, который лично курирует губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, - особая экономическая зона на острове Русском. В настоящее время идет процесс передачи земель Министерства обороны в ведение Приморского края, разработка концепции особой экономической зоны. Планируем комплексное развитие территорий острова Русского в ближайшие несколько лет. Условия для работы инвесторов будут очень благоприятные», - подытожил директор департамента.
Известно, что около 70% иностранных туристов, приезжающих в Приморье, - жители северо-восточных провинций Китая. Об этом заявил директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Алексей Старичков на встрече с независимыми акционерами группы компаний Melco Group.
Алексей Старичков отметил, что в последние два года в Приморье наблюдается резкое увеличение числа туристов. В прошлом году регион посетили 1 млн 70 тыс. гостей, к концу этого года ожидается, что число туристов составит 1 млн 200 тыс.
Около 30 процентов туристов - иностранцы, из них примерно 70% - жители северо-восточных провинций Китая Хейлунцзян и Цзилинь.
«Только за 9 месяцев число туристов из этих регионов превысило показатель за 12 месяцев прошлого года. Позитивная динамика – во многом результат того внимания, которое уделяет правительство России и губернатор Приморского края развитию туризма», - подчеркнул Алексей Старичков.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним23:24, 15.10.2013#
в 2012 году через аэропорт Владивосток прошло 1, 6 млн человек, включая прилетающих и улетающих. большинство из них летят просто к родственникам или в командировки. процент туристов не такой большой. откуда взялись 1 млн туристов по заявлению авторов статьи? на автобусах приехали?
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Что-то кроме узбеков больше никаких туристов не видно