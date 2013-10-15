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Основными торговыми партнерами Приморья остаются Китай, Корея и Япония

15 Октября 2013, 16:21 | Приморье

По данным Дальневосточного таможенного управления и данным федерального государственного статистического наблюдения внешнеторговый оборот по краю c начала года составил 5499,6 млн долларов США, в том числе экспорт - 1791, импорт - 3708,6 млн долларов США. Превышение импорта над экспортом привело к отрицательному сальдо торгового баланса (-1917,6 млн долларов США).

Внешнеторговый оборот вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 32,9%, экспорт вырос в 1,6 р, импорт вырос - на 24,1%.

Основными торговыми партнерами Приморского края остаются: Китай (47% внешнеторгового оборота), Республика Корея (19%) и Япония (15%).

Наибольшие объемы в товарной структуре экспорта приходились на минеральные продукты (48%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (33%), древесину и изделия из нее (10%).

 В товарной структуре импорта преобладали машины и транспортные средства (51%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (12%) и другие товары (обувь, текстиль, кожевенное сырье и прочие товары) (18%).

В январе-июне 2013 года внешний оборот услуг составил 666,3 млн долларов. При этом организации края экспортировали (оказали) зарубежным контрагентам различных услуг международного характера на 602,3 млн долларов США, импортировано услуг - 63.9 млн долларов США. По сравнению с прошлым годом экспорт услуг вырос в 1,6 раза, импорт услуг снизился на 47,9%.

Наибольшие объемы внешнего оборота услуг приходятся на транспортные услуги (96%), туристские (2%).

Экспортируются услуги в Китай (24% общего объема), Гонконг (15%), Сингапур (13%), Кипр (7%), импортируют услуги из Китая (21%), Японии (13%), США и Гонконга (по 8% соответственно).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По сообщениям Приморскстата
Теги: приморью - 75  экспорт  Япония  международное сотрудничество  торговля  статистика  китай  Корея  АТР  услуги 



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