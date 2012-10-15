Куда течет нефть ВСТО

«Транснефть» пригласила работников СМИ поучаствовать в пресс-туре и побывать на экскурсии по объекту ООО «Спецморнефтепорт Козьмино», а также посетить строящийся океанариум на о. Русский. Поводом послужило завершение сварочно-монтажных работ на линейной части ВСТО-2. Журналисты представляли те территории, на которых совсем скоро начнет функционировать трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан».

«Транснефть» является спонсором строительства океанариума на острове. Океанариум - объект Дальневосточного отделения Российской академии наук и интересен тем, что помимо развлекательной функции будет иметь научно-образовательное значение.

- В экспозиционном корпусе будут содержаться более 500 тысяч видов морских и пресноводных животных, в залах корпуса появятся тематические экспозиции, - рассказал журналистам директор ФГУП «Дирекция по строительству Приморского океанариума» Управления делами президента РФ Андрей ПОПЛАВСКИЙ. - Океанариум огромный, его площадь 35 тыс. квадратных метров, построен в форме морской раковины. В научно-адаптационном корпусе будут располагаться научные лаборатории, живые экспозиции и карантинные аквариумы. В конференц-залах - организовываться лекции для школьников и студентов. Цена проекта без декораций, макетов и научного оборудования, по заключению Госэкспертизы, составляет 15,5 млрд рублей.

Едва ли не главным объектом океанариума станет дельфинарий. Он будет находиться на нижнем этаже главного корпуса. Наблюдать за выступлением дельфинов можно будет и с надводных, и с подводных трибун зрительного зала, который рассчитан на 800 мест. Планируется, что дельфинарий по видовым разнообразиям морских млекопитающих будет весьма необычным. Помимо нескольких видов дельфинов - афалин, белух, гринд - в выступлениях будут участвовать морские котики и сивучи. Тренеры уже занимаются подготовкой четверых морских котиков и белухи к выступлениям и общению с людьми.

Но только выступления перед зрителями – не главная задача дельфинов. Они будут участвовать в необычном проекте океанариума – дельфинотерапии. Подобная практика была впервые применена 40 лет назад и сейчас широко используется в мировой практике.

Журналистам показали аквариумы с пока еще маленькими рыбками и разрешили сфотографироваться с огромными искусственными касатками, которые также станут главными героями большой экспозиции в вестибюле океанариума.

Экскурсия в ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» проводилась в рамках Дальневосточного семинара для СМИ. Так совпало, что этот день в календаре значился как день туризма. Рано утром экскурсионный автобус с журналистами выехал из Владивостока в Козьмино, расположенный в порту Восточном близ Врангеля.

Дорога заняла примерно три с половиной часа, и на протяжении пути гости любовались приморскими осенними пейзажами.

На объекте гостей встретили специалисты, провели инструктаж по пожарной безопасности и выдали белые защитные каски с синей надписью «Транснефть». Все объекты, на которых побывала пресса, были выполнены в бело-синих тонах.

Сливная железнодорожная эстакада – место, куда приходят грузовые поезда с нефтью по Дальневосточной железной дороге. Здесь зимой нефть согревается для запуска по трубопроводу. Директор площадки ж/д эстакад (ПЖДЭ) Дмитрий КЛЕЯНКИН рассказал, как именно доставляется нефть, и уверил, что железнодорожные поставки, обеспечивающие нефтью спецморнефтепорт Козьмино до запуска трубопроводной системы ВСТО-2, не прекратятся.

- После того, как труба будет переведена, поставки железной дорогой отменены не будут, мы готовы еще несколько лет эксплуатировать этот объект, просто будет снижен объем подачи нефти поездами примерно в четыре раза. Это будет резервная схема, но она будет рабочей, - сказал он.

На площадке приема нефти начальник ППН Виктор ИЛЬЯШЕВИЧ рассказал о готовности объекта:

- Эта площадка будет принимать нефть по трубопроводу. Сейчас здесь проводится комплексное испытание электрооборудования, мы испытываем систему измерения количества и показателей качества нефти (СИКН), резервуарный парк и насос у откачки из резервуарного парка. Проходит все в штатном режиме, без особых замечаний. Нефть поступит в ноябре. На объекте будут работать около семидесяти человек, в основном сменный персонал.

На станции будет определяться объем прибывшей нефти, ее качество. Виктор Ильяшевич провел участников пресс-тура по площадке и показал объекты, на которых происходит проверка поставленной нефти.

Со смотровой площадки, на которую мы поднялись, простирался шикарный вид на порт Восточный. Там Сергей ДОЛГИХ, заместитель генерального директора по товарно-транспортным операциям, с гордостью рассказал об «огороде» морского гребешка, которого выращивают в порту в объеме более десяти тысяч особей для постоянного контроля качества воды.

Сергей Юрьевич рассказал о товарно-транспортных операциях, производимых на этом этапе работы с нефтью:

- Танкерные партии в основном составляют объем в сто тысяч тонн нефти. Уходит отсюда примерно 13-14 танкеров в месяц. Например, в августе у нас уже больше 41 млн тонн с начала эксплуатации погружено назначением в Азиатско-Тихоокеанский регион. Основные страны, которые заинтересованы в сорте «ВСТО Экспо», созданном специально для нашего порта, это, в первую очередь, Япония, она берет 30%, Китай - порядка 25%, ну и южное побережье США, Калифорния в том числе - около 21%. Остальное - Филиппины, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Южная Корея и другие. Кроме сорта «ВСТО» популярен еще сорт «Дубай».

По словам Сергея Долгих, в связи с запуском нефтепровода будет вводиться новая система показателей качества. Помимо этого, появится еще одно новшество - таможня вводит электронный вид оформления, который впервые будет применен на терминале в Козьмино.

Со смотровой площадки журналисты отправились в центральную диспетчерскую. Всего на территории Козьмино три диспетчерских пункта. Отсюда происходит организация, руководство, контроль всех технологических процессов спецморнефтепорта, здесь же принимаются все заказы на сорта нефти из разных стран.

- На территории Козьмино построено два объекта СИКН, - рассказывал прессе начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) системы учета количества и качества нефти Виталий ЗАКОМОРНЫЙ. - Измерения проводятся в автоматизированном режиме. Нефть поступает с резервуаров в нефтебазы по большому трубопроводу, проходит через фильтры и измерительные линии. Измерительная линия включает в себя запорную арматуру и самое главное – измеритель расхода. Потом это пересчитывается в массы нефти, которая и погружается в танкера. Оформление приемо-сдаточных документов осуществляется на ПСП. Нефть на объект поступает из резервуарных парков и на танкер загружается то количество, которое было заявлено капитаном танкера и покупателем. В блоке качества отобранные пробы нефти проверяются на содержание влаги, вязкость, хранятся до получения покупателем нефти и потом утилизируются через три месяца.

Это конечный пункт ВСТО, где оформляются документы перед отправкой нефти клиентам, и это был последний объект, на котором журналисты побывали в тот день.

Затем на пресс-конференции журналисты побеседовали с Игорем ДЕМИНЫМ, начальником управления общественных коммуникаций и взаимодействия со СМИ ОАО «Транснефть», и Натальей КУЦИК, советником президента «Транснефть».

Игорь Демин опроверг информацию о поставках на спецморнефтепорт в объеме 30 млн тонн нефти в следующем году: «Максимум 20 тонн. Запланированные отгрузки в размере 30 тонн будут только примерно в 2017 году». Также Игорь Демин опроверг мнение, что трубопровод строился на бюджетные деньги: «Мы не строим за счет бюджетных денег, а берем деньги на рынке и потом, закладывая в тариф, отдаем. В целом, думаем, проект может окупиться в течение десяти – двенадцати лет».

На мнение, что сырье можно с лучшей результативностью перерабатывать и готовое топливо продавать другим странам, Демин выразился категорично: «Тут стоит вопрос, что мы продаем родину вместо того, чтобы заняться переработкой? Но проблема в том, что хоть при экспорте продуктов переработки нефти налог гораздо меньше, чем на сырье, но качество этого сырья крайне низкое. Оно не просто является некачественным, но и часто является просто механизмом ухода от налогов при экспорте».

На пресс-конференции журналистам была презентована возможность виртуального тура по объектам ООО «Спецморнефтепорт Козьмино». По мнению главного специалиста Отдела по связям с общественностью и органами государственной власти Константина БОГДАНОВА, возможно, уже скоро можно будет погулять по спецморнефтепорту, используя виртуальный тур на официальном сайте компании.

Надежда САВИНЫХ, газета "Золотой Рог".