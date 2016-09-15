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Подготовка к проведению 24-й специализированной выставки "СТРОИТЕЛЬСТВО" в самом разгаре

15 Сентября 2016, 10:55 | Приморье

13 сентября 2016 г. в Администрации Приморского края состоялось очередное заседание Организационного комитета по подготовке и проведению 24-й специализированной выставки «СТРОИТЕЛЬСТВО». Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Особое внимание члены Оргкомитета уделили программе мероприятий выставки. На данный момент в рамках выставки запланировано проведение 16-ти мероприятий.

И.о. директора Департамента градостроительства Приморского края Сергей Федоренко отметил актуальность проведения 2-й конференции «Стратегические планы развития и меры поддержки строительного комплекса Приморского края». В прошлом году конференция прошла впервые и вызвала большой интерес среди строительного сообщества, так как прошла в формате открытого диалога бизнеса и власти. В этом году конференция пройдёт в том же формате.

Ещё одним важным для строительного сообщества мероприятием станет семинар «Реализация Федерального Закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: изменение основных принципов саморегулирования в строительстве, вопросы применения норм, решение возможных проблем». Для того, чтобы разъяснить строительному сообществу нововведения в семинаре примет участие представитель Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Традиционно, на выставке пройдёт Биржа деловых контактов «Россия-Китай». Своё участие уже подтвердили 37 китайских компаний.

Была отмечена позитивная тенденция на увеличение интерактивных мероприятий, вовлекающих большое количество участников. Среди таких мероприятий:

  • Фестиваль недвижимости

  • Мастер-классы «Идеи для ремонта»

  • Открытая площадка для молодых специалистов «РЕАЛИЗУЙ СЕБЯ: СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА. ДИЗАЙН».

Для жителей Приморского края пройдёт семинар «Пошаговая инструкция по возведению дома». Особенно это будет полезно семьям, которые получили земельные участки под строительство индивидуальных домов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: выставка  строительство 



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Комментарии

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