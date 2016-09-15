Предприятия аквакультуры в Приморье увеличили объемы выращенной продукции – гребешка и трепанга

По информации департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья, объем выращенной предприятиями продукции составил более пяти тысяч тонн. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", это выше уровня прошлого года на 418 тонн.

«По итогам первого полугодия 2016 года выращено 5 142 тонн. Из них – 2 801 тонн гребешка и 1 244 тонн трепанга», – сообщили специалисты.

Отметим, в настоящее время в регионе действуют 52 рыбоводных хозяйства, которым предоставлено в пользование 102 рыбоводных участка общей площадью более 18 тысяч гектаров.

Напомним, в 2016 году приморским предприятиям аквакультуры в рамках краевой госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса предоставлены субсидии в размере около 20 миллионов рублей. Эти средства направлены на расселение молоди, лизинг и приобретение техники.

По словам вице-губернатора Сергея Сидоренко, поддержку по программе получат прежде всего те предприятия, которые готовы брать на себя ответственность по исполнению целевых показателей госпрограммы и наполнять продовольственный рынок Приморского края качественными и доступными морепродуктами.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.