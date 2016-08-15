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Стало известно, кто из приморцев может рассчитывать на ипотеку
В среднем российская семья должна располагать доходом не менее 54 тыс. руб., чтобы оплачивать ипотечный кредит на квартиру в новостройке, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Такой вывод содержится в исследовании аналитиков банка «ДельтаКредит», которые рассчитали, какая часть семейного бюджета заемщиков идет на погашение ипотечного займа.
Самый высокий доход для покупки жилья в кредит, по данным исследования, нужен в Москве и Санкт-Петербурге - 107 и 86 тыс. руб. соответственно. Далее следуют Московская область (80,2 тыс. руб.), Республика Саха (69,4 тыс. руб.) и Сахалинская область (66,8 тыс. руб.). Наиболее доступной оказалась ипотека в Калмыкии: для оформления кредита заемщик должен зарабатывать всего 28 тыс. руб. в месяц, говорится в материалах «ДельтаКредит». Для того чтобы вычислить необходимый размер зарплаты, авторы исследования взяли за основу четыре параметра и их средние значения по рынку: срок кредита (15 лет), процентную ставку (12,5%), размер первоначального взноса по ипотеке (30%) и площадь квартиры в российских новостройках (56 кв. м).
Данные о средней цене квадратного метра в новостройках разных регионов аналитики «ДельтаКредит» взяли на сайте Росстата. Используя их, удалось рассчитать примерную стоимость типовой квартиры в каждом регионе, а также ежемесячный платеж по кредиту в соответствии с указанной процентной ставкой и размером первоначального взноса. При этом авторы исследования исходили из того, что семья будет тратить на обслуживание долга не более 50% дохода.
Накануне президент Владимир Путин и глава Сбербанка Герман Греф призвали не откладывать оформление ипотеки. По словам главы государства, из-за инфляции процентные ставки не будут снижаться и сейчас достигли оптимальных значений. Герман Греф в свою очередь предсказал рост цен на жилье в России.
Рейтинг регионов по необходимому доходу для оформления ипотеки (в таблицу включены только регионы ДФО, Москва и Санкт-Петербург)
|
Регион
|
Цена кв. м, тыс. руб.
|
Ежемесячный платеж, тыс. руб.
|
Необходимый доход для оформления кредита, тыс. руб.
|
Приморский край
|
52,2
|
25,2
|
50,4
|
Амурская область
|
53,2
|
25,7
|
51,4
|
Хабаровский край
|
58
|
28
|
56
|
Сахалинская область
|
69,1
|
33,4
|
67
|
Республика Саха (Якутия)
|
72
|
34,7
|
69,4
|
Санкт-Петербург
|
89
|
43
|
86
|
Москва
|
110
|
53,4
|
106,9
|
В среднем по РФ
|
55,7
|
27
|
54
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Артур17:32, 16.08.2016#
Да нету дешевых квадратных метров во Владивостоке. Нам только сказки рассказывают что они есть, а по факту их давно уже выкупили перекупы. Также хочется отдельно сказать спасибо ипотечникам, это из-за них цены на жильё и взлетели, что простому человеку не купить свое жилье, либо 20 лет голодать, пока выплачиваешь стоимость ипотеки в 5 раз дороже, чем стоит квартира.
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