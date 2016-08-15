Стало известно, кто из приморцев может рассчитывать на ипотеку

В среднем российская семья должна располагать доходом не менее 54 тыс. руб., чтобы оплачивать ипотечный кредит на квартиру в новостройке, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Такой вывод содержится в исследовании аналитиков банка «ДельтаКредит», которые рассчитали, какая часть семейного бюджета заемщиков идет на погашение ипотечного займа.

Самый высокий доход для покупки жилья в кредит, по данным исследования, нужен в Москве и Санкт-Петербурге - 107 и 86 тыс. руб. соответственно. Далее следуют Московская область (80,2 тыс. руб.), Республика Саха (69,4 тыс. руб.) и Сахалинская область (66,8 тыс. руб.). Наиболее доступной оказалась ипотека в Калмыкии: для оформления кредита заемщик должен зарабатывать всего 28 тыс. руб. в месяц, говорится в материалах «ДельтаКредит». Для того чтобы вычислить необходимый размер зарплаты, авторы исследования взяли за основу четыре параметра и их средние значения по рынку: срок кредита (15 лет), процентную ставку (12,5%), размер первоначального взноса по ипотеке (30%) и площадь квартиры в российских новостройках (56 кв. м).

Данные о средней цене квадратного метра в новостройках разных регионов аналитики «ДельтаКредит» взяли на сайте Росстата. Используя их, удалось рассчитать примерную стоимость типовой квартиры в каждом регионе, а также ежемесячный платеж по кредиту в соответствии с указанной процентной ставкой и размером первоначального взноса. При этом авторы исследования исходили из того, что семья будет тратить на обслуживание долга не более 50% дохода.

Накануне президент Владимир Путин и глава Сбербанка Герман Греф призвали не откладывать оформление ипотеки. По словам главы государства, из-за инфляции процентные ставки не будут снижаться и сейчас достигли оптимальных значений. Герман Греф в свою очередь предсказал рост цен на жилье в России.

Рейтинг регионов по необходимому доходу для оформления ипотеки (в таблицу включены только регионы ДФО, Москва и Санкт-Петербург)

Регион Цена кв. м, тыс. руб. Ежемесячный платеж, тыс. руб. Необходимый доход для оформления кредита, тыс. руб. Приморский край 52,2 25,2 50,4 Амурская область 53,2 25,7 51,4 Хабаровский край 58 28 56 Сахалинская область 69,1 33,4 67 Республика Саха (Якутия) 72 34,7 69,4 Санкт-Петербург 89 43 86 Москва 110 53,4 106,9 В среднем по РФ 55,7 27 54