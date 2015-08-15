"Биобанк" выплачивает Приморью деликатесные "проценты"

Немалую долю в бюджет Ольгинского района вносит местное предприятие по развитию аквакультуры - ООО "Биобанк". А когда-то на его месте был "Владимирский агаровый завод". Последующее перепрофилирование предприятия на производство аквакультуры и выращивание молоди трепанга и гребешка показало свою эффективность и перспективность. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

Основными видами деятельности на предприятии были производство агар-агара, выращивание на донных плантациях гребешка приморского, добыча, транспортировка и переработка морепродуктов (морские ежи, краб, креветка, трубач). Завод имел четыре единицы регистрового флота, позволявшие вести круглогодичный промысел и транспортировку добываемой рыбопродукции на внутренний рынок, а так же в порты Японии и Южной Кореи. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Содержание флота всегда было делом дорогостоящим, а при значительном сокращении квот на добычу морепродуктов и вовсе стало убыточным.

ДОСЬЕ "ЗР"

5 июня 1930 года во Владивостоке состоялось заседание руководства "Йодостроя", на котором было принято решение о строительстве в с. Веселый Яр Ольгинского района Приморского края завода по производству йода из местного сырья - ламинарии японской. 21 июня 1936 года завод был переориентирован на выпуск пищевой добавки - агар-агара из морской водоросли - анфельции и получил название "Владимирский агаровый завод". В августе 1998 года, в результате продажи в частные руки тогдашним владельцем "Приморрыбпромом", предприятие стало называться ООО "Владимирский агаровый завод".

Наследие советских времен - завод по производству агар-агара, работал на сырье анфельция, которое доставлялась автотранспортом из Хасанского района или пароходами с Южных Курил, а уголь для работы котельной везли из Чугуевского района. Затраты на такие транспортные плечи в суровые перестроечные годы не позволяли даже думать о рентабельности производства. Вот тогда-то, в светлые головы руководителей предприятия и пришла шальная, на первый взгляд, странная, на второй взгляд, но, как впоследствии оказалось, стратегически правильная мысль о частичном перепрофилировании предприятия с ориентацией на аквакультуру. Производство агар-агара было приостановлено, флот продан, а освободившиеся ресурсы вложены в инвестиционный проект: строительство "Мини-завода по искусственному выращиванию гидробионтов". Для реализации этой идеи был взят кредит в Россельхозбанке.

19 марта 2008 года собранием учредителей было принято решение о смене названия, в результате чего появилось ООО "Биобанк".

Реализация инвестиционного проекта позволяет думать, что тот курс, который был намечен и те задачи, которые были сформулированы в далеком 2008 году, были единственно правильными, уверен генеральный директор «Биобанка» Валерий МЕЩЕРЯКОВ. Сегодня в пользовании ООО "Биобанк" находится три рыбопромысловых участка (РПУ) общей площадью водной поверхности 886,7 га. Дно этой акватории частично заселяется молодью дальневосточного трепанга, частично молодью гребешка приморского, где и происходит доращивание гидробионта до товарного состояния. Если раньше личинку любого морепродукта получали в море, то сегодня процесс получения личинки и молоди, полностью происходит в условиях искусственного контроля за процессом.

В распоряжении специалистов ООО "Биобанк" находится 30 выростных бассейнов объемом 1 тыс. кубометров воды, что позволяет ежегодно получать 5-6 млн шт. малька трепанга. В стадии завершения строительных работ находится объект капитального строительства - кормовой цех (выращивание простейших водорослей для питания гребешка). В планах строительство еще одного цеха, но уже для выращивания молоди гребешка.

Но никуда не денешься и от проблем. Первое - охрана. Браконьеры освобождают дно залива Владимира от всего живого с усердием, сравнимым с набегами тутового шелкопряда, пожирающего зеленые листья. Под особым браконьерским прессингом залив находится в летние дни, когда полчища уставших от зимнего безделья граждан, приезжают в эти места на отдых. Отследить их незаконную деятельность с привлечением правоохранительных органов весьма сложно. Охрана РПУ - очень непростое и дорогостоящее мероприятие. У предприятия просто нет денег на это.

Вторая проблема - оборотные средства. Для обеспечения жизнедеятельности предприятия необходимо платить налоги, рассчитываться за электроэнергию, уголь, выплачивать заработную плату, погашать кредит в банке и нести другие текущие расходы. Это тяжелая ноша для любого хозяйствующего субъекта, а для предприятия, делающего первые шаги в новой отрасли, тем более.

Являясь участником Государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса в ПК, ООО "Биобанк" получает значительную господдержку в виде субсидий из краевого бюджета на возмещение части затрат по выращиванию и расселению жизнестойкой молоди трепанга, полученного в заводских условиях.

Но руководители ООО не собираются останавливаться на достигнутом, то есть на получении товарного трепанга. Сегодня "Биобанк" внедряет новые технологии по искусственному выращиванию приморского гребешка и морского ежа в бассейнах. Уже в августе нынешнего года начнется монтаж ГБТС для садкового выращивания гребешка. Освоение видового многообразия морских форм, пригодных для выращивания в искусственных условиях, позволит предприятию расширить ассортимент выпускаемой продукции, создать новые рабочие места, найти новые рынки сбыта, а значит привлечь финансовые средства для дальнейшего развития.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.