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Покупку самолетов для Приморья прокредитует Банк Москвы

15 Августа 2014, 14:15 | Приморье

Банк Москвы предоставит кредитную линию с лимитом выдачи 1,5 млрд рублей КГУАП "Пластун-Авиа" на покупку трех самолетов и двух санитарных вертолетов в рамках региональной программы "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2021 годы.

Как следует из материалов заказчика на сайте госзакупок, КГУАП признало несостоявшимся запрос предложений на открытие кредитной линии ввиду получения лишь одной заявки. Контракт будет заключен с единственным претендентом - филиалом Банка Москвы.

Банк предложил выдать кредит на срок до 31 декабря 2021 года под 11,46% годовых. По условиям конкурса, ставка не должна превышать 11,5% годовых.

По информации "Пластун-Авиа", приобретение самолетов позволит возобновить воздушные перевозки из Владивостока на северные территории - в поселки Кавалерово и Пластун. В дальнейшем будут разработаны и другие маршруты.

В мае сообщалось, что Приморский край временно отложил покупку двух вертолетов и самолета для санитарных нужд и внутренних перевозок из-за выявленных нарушений при процедуре госзакупок.

"Была проведена проверка. Обнаружены нарушения в процедурах государственных закупок. В итоге мы отменили все конкурсы на закупку воздушных судов. Одна из причин заключается в неудовлетворительной работе по подготовке конкурсной документации и самого конкурса предыдущим руководством компании "Пластун-Авиа". После приведения требований в соответствие, конкурс будет объявлен снова", - заявлял директор авиакомпании "Пластун-Авиа" Виталий Юшин.

Досье "ЗР"

Краевое государственное унитарное авиационное предприятие "Пластун - Авиа" зарегистрировано в пгт. Пластун (Тернейский район, Приморского края) для выполнения обслуживания социально значимых авиаперевозок в труднодоступные населенные пункты Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: самолеты  пластун-авиа  кредит  Банк Москвы 



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